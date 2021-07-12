由全台最多美食咖聚集的餐飲主題市集《有趣市集》讓懂得生活的消費者除了逛市集，也能透過網路購買到嚴選限定商品。疫情期間已經開始憂鬱了嗎？就讓《有趣饕貨》當各位的百憂解！繼上月推出聯合五家名店的醺然下酒菜大獲好評後，七月甜食主題《尋蜜趣》登場！保證讓大家甜喊：「好療癒～」

(圖／BEEMEN蜂報提供)

《有趣饕貨》聯手人氣日式刨冰店《金雞母》，推出了《微醺大人系美型刨冰組》，精選三款店內經典口味，外加全新研發兩款獨家微醺口味，宅在家也能一次享受到五款特色刨冰，重點是連馬丁尼玻璃杯和金屬調棒都幫消費者準備好，讓大家疫情期間仍能保有生活的儀式感，隨著眼前的美好視覺呈現，享用冰品的心情也跟著飛揚，任誰都可以拍下讓朋友驚艷羨慕的美型刨冰照！

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《微醺大人系美型刨冰組》

Mojito莫西多刨冰【有趣饕貨獨家限定口味，含酒精成分】

成份：檸檬｜蘭姆酒｜薄荷｜寒天

讓周杰倫瘋狂到為此寫了一首歌的經典調酒，也是知名作家海明威的最愛。此款微醺口味選用了經典的《Bacardi 蘭姆酒》製作，獨特香草風味和滑順口感，結合Mojito那雪白碎冰和翠綠薄荷葉，散發出專屬夏天的清涼感。薄荷的清香、砂糖的甘甜、檸檬的酸香，還有使人開心的微醺酒精感交疊在口中，果真經典魅力無窮！

*建議年滿18歲以上之成人品嚐，小孩和孕婦應避免

微醺琴酒紅茶刨冰【有趣饕貨獨家限定口味，含酒精成分】

成份：茶莊紅茶｜琴酒｜寒天｜愛文芒果

精選的琴酒為《Bombay Sapphire龐貝藍鑽特級琴酒》，包含10種來自世界各地特別嚴選的素材與與來自英國威爾斯高山凡尼湖的純淨泉水，透過耗時且昂貴的三次蒸餾而成，草本精華香氳與百年茶莊紅茶基底結合，揉合成獨特撩人的芬芳，再加乘愛文芒果的濃郁果香和富有口感的寒天，甘美討喜，越吃越沉醉！

*建議年滿18歲以上之成人品嚐，小孩和孕婦應避免

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信義梅刨冰

成份：脆梅｜烏梅｜酸梅｜紫蘇梅｜寒天

脆梅的Q脆口感、酸梅的酸甜、紫蘇梅的香氣、烏梅的煙燻層次，僅僅是信義鄉梅子個別不同的處理方式，就能帶來很不同的風味與豐富層次，讓人一吃就愛上，是金雞母開賣宅刨冰以來的銷售排行榜冠軍。

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黃檸檬刨冰

成份：糖漬黃檸檬｜柚子｜愛文芒果

糖漬黃檸檬費工費時，需要耐心反覆去掉酸澀，慢慢地把糖蜜漬進去檸檬中融合，此款刨冰淋上自製的檸檬醬，並加入些許柚子果醬與芒果果肉，這款季節限定、簡單又耐吃的美味，是金雞母常客夏天必吃的口味！

玫瑰覆盆子荔枝刨冰

成份：有機玫瑰花｜荔枝果肉｜覆盆子

選用屏東的有機玫瑰花瓣，使用多重技法熬煮果醬，加入酸甜的覆盆子醬及荔枝果肉，是經典的法式甜點搭配，令每個女孩都無法抗拒。

(本文由 BEEMEN 蜂報 提供)