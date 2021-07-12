高人氣實況主 JKF 女郎「乃米」，想必許多網友都已對她耳熟能詳，不僅有著一身雪白肌膚、甜美臉蛋，胸前的「G 級豪乳」也成了老司機們的注目焦點。近日，她貼出了一組化身「學生妹」的照片，迅速引來大批粉絲狂讚！

只見她身穿學生制服，豐滿的乳量似乎快要將襯衫撐爆，而她也靦腆的望向鏡頭，渾身散發清純白淨的氣質，而她也發文寫下：「這是學姊…還是學妹」。貼文曝光後，粉絲們也留言直呼：「學妹好！」、「太可愛了」、「想當妳的同班同學」、「這是準備上國中一年級的同學」…

不只長得有氣質、身材性感，乃米還有一個令人印象深刻的特色，那就是「超級愛鳥」！身為一位家中養了多隻鸚鵡的主人，她的愛鳥之心可以說是表露無遺，時不時就會曬出與鳥寶們的自拍，還特地為鳥寶們創了一個帳號紀錄生活，甚至任其停留在她的「長輩」上，讓粉絲們看了都忍不住直呼想當那隻鳥！

目前在擔任實況主的她，先前透露曾經瘋玩《英雄聯盟》，一季甚至打了 2500 場的積分，戰績相當瘋狂。從乃米平時的直播表現來看，她的口條清晰、表現鎮靜，偶爾還會唱歌給網友聽、讓鳥寶們一起露臉，畫面相當有趣，總能讓人在不知不覺中就看到結束。

靠著高顏值、好身材、會打遊戲、愛動物，還不時會解放事業線造福網友的眾多優點，乃米的臉書粉專目前已累積近 200 萬人追蹤，漸漸成為許多人心中的新一代女神。

(本文由 JKF 提供)