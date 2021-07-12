國內新冠疫苗施打資格往下開放，50歲以上、18歲以上有高風險疾病、罕見疾病及重大傷病者都可預約施打，疫苗廠牌包括AZ和莫德納，如今鴻海、台積電又買到1000萬劑輝瑞/BNT，讓民眾陷入選擇障礙。高雄醫學大學附設中和紀念醫院院長鍾飲文昨表示，不管選哪一牌疫苗，都要打進去才有效，AZ、BNT打第一劑對有症狀感染保護力一樣，第二劑也差距不大，呼籲民眾盡快施打、別再挑了。

鍾飲文昨天在高雄市防疫會議記者會上表示，新冠病毒株的原始株傳播力最弱，在沒有公衛介入的情況下，一名確診能傳給2.4至2.6人，而台灣目前流行的英國Alpha變異株約能傳染4到5人，印度Delta病毒株傳播力更高，一人能傳給5到8人。

鍾飲文表示，要結束疫情，就必須接種疫苗達到群體免疫，原始病毒株的群體免疫疫苗覆蓋率約60％，Alpha病毒株是75到80％，Delta病毒株則為80到87.5％，目前台灣疫苗接種覆蓋率僅13.98%。

世界衛生組織表示，至少全球70%人口接種疫苗，疫情才會結束。（高市府提供）

台灣疫苗施打狀況，覆蓋率僅13.98%。（高市府提供）

鍾飲文表示，最近一周全球有兩篇新冠醫學研究報告，其中一篇刊登在《新英格蘭雜誌》，美國CDC針對6洲3975名醫護研究染疫狀況，發現有5%、204人染疫，其中沒接種疫苗佔156人，打完第一劑有11人，完全接種有5人。結果顯示未接種疫苗，染疫人數是部分接種的15倍，完全接種的30倍。

圖為美國CDC針對BNT跟Moderna/mRNA-1273疫苗保護力比較，以及各年齡層保護力比較。（高市府提供）

不同廠牌的疫苗保護力有差嗎？鍾飲文表示，英國公共衛生署的研究報告指出，接種一劑疫苗，BNT、AZ的有症狀感染保護力是一樣的，都是55至70%，住院、死亡、感染、被傳染保護力也大致相同；接種兩劑疫苗，對有症狀感染保護力，AZ疫苗是70到85%、輝瑞／BNT是85%至95%、莫德納82%，差距不大；對住院保護力，AZ跟BNT及莫德納對Alpha、Delta變異株住院的保護力一致。

圖為三廠牌的苗保護力，第一劑保護力一樣，第二劑也相差不大。（高雄市府提供）

BNT與AZ疫苗保護力比較，第一劑保護力一樣，第二劑差別也不大，BNT有症狀保護力85至95%、住院90至99%、死亡85至99%；AZ有症狀保護力70至85%、住院80至99%、死亡75至99%。(高市府提供)

AZ跟BNT、莫德納對Alpha、Delta變異株的住院保護力一致。（高市府提供）

而疫苗施打後多久染病風險會降低？鍾飲文表示，英格蘭公共衛生署報告指出，疫苗施打後10到13天，染病風險可降低約一半。

鍾飲文補充，英格蘭公共衛生署研究也指出，AZ對死亡的保護力最高達99％，可見AZ跟BNT及莫德納的死亡保護力相當，並表示「疫苗要打進去才有效」，若不停地觀望，等待過程中反而暴露在染疫風險下，盡快接種才是上策，還能降低家戶感染的風險，疫苗都有一半以上避免被傳染的保護力。