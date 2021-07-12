打疫苗前2種食物不要吃 醫：施打後備妥3法寶

台灣新冠疫苗開打後，網路流傳各種緩解疫苗副作用的方式。家醫科醫師陳欣湄建議，打疫苗前盡量吃得清淡些，最好不要碰炸物、蛋糕、餅乾等精緻澱粉類，另外，接種後要準備3大法寶，包括水、體溫計及備用藥物。

陳欣湄於電視節目《健康2.0》中表示，許多民眾接種疫苗後，反應不適感猶如被卡車輾過，甚至發燒至39.3度，因此網路出現許多施打疫苗前後緩解副作用的方法，例如先吃退燒藥、大量攝取維他命C、勿吃精緻澱粉等。

陳欣湄舉了一個實際例子，一名爺爺打完疫苗第一句話就跟家人說「肚子很餓」，原來家人擔心爺爺吃澱粉，再接種疫苗會產生不良反應，讓爺爺連續3天都沒吃飯，只吃菜及肉。陳欣湄說，打疫苗前3天只要吃清淡即可，避免吃炸物、蛋糕、餅乾精緻澱粉。另外，接種疫苗前大量補充維生素C的說法，維生素C的確是維持免疫力的重要關鍵，但在體內只能保留3至6小時，且沒有降低接種疫苗副作用的功能。

陳欣湄說，接種疫苗後要準備3大法寶，包括水、體溫計及醫生開立的備用藥物，其中退燒藥分為兩種，非類固醇消炎止痛藥（NSAID）在疫苗施打前後都不要吃，至於含乙醯胺酚的退燒藥如普拿疼，相較於之下，比較適合於打疫苗後發燒服用。

最後，陳欣湄提醒，接種AZ疫苗的民眾，4至30天內都有機會產生血栓風險，因此有異常頭痛、腹痛、胸悶症狀或四肢有異常腫脹、疼痛感，就需要趕緊就醫。

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