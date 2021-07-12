英格蘭現任教頭邵斯蓋（Gareth Southgate）曾經透露於1996年歐國盃4強對德國之戰，他是在未被告知的情況下上去操刀第6點PK，結果射丟成為輸球罪人。誰能想到25年過去，邵斯蓋出奇招不成，反倒把PK罪人的夢魘傳給了拉許佛（Marcus Rashford）、桑喬（Jadon Sancho）兩位小將，雙雙罰丟。

邵斯蓋一直到全場比賽第120分鐘，也就是延長賽的最後1分鐘，才把23歲的拉許佛、21歲的桑喬換上場。其實在這個少年出英雄的時代，年齡不是問題，義大利門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）也才22歲，但多納魯馬本屆歐國盃幾乎守好守滿，只有1分鐘讓給老大哥希利古（Salvatore Sirigu）上來動一動，比賽狀態沒有問題。

反觀拉、桑在本屆歐國盃前6戰的上場時間都不到100分鐘，跟冰在冷凍庫的差別不大，決賽更被壓到最後1分鐘才上，連在比賽中多踩幾下草皮、適應氣氛的機會都沒有，就要肩負一翻兩瞪眼的PK重任。

難怪有人要用美食節目「地獄廚房」來炮轟，再好的食材不解凍能夠料理或食用嗎？主持人英國名廚戈登拉姆齊（Gordon Ramsay）肯定會氣瘋。且拉、桑都有速度突破能力，早點上場也能給義大利施壓，不此之圖又是邵帥「保守」作祟。

或許邵帥認為這樣的任務很「單純」，但PK可不是踢得好就行，仍可能被門將猜對邊封出。這樣把球員推上火線，就像是棒球賽三壘有人換投手，任務是一定要讓打者揮空，不然被打出去失分就可能成為千夫所指，邵帥是嫌自己當年的陰影不夠大嗎？

義大利替補中場克里斯坦特（左）奮勇與英格蘭空霸馬奎爾爭頂高球。（美聯社）

其實義大利教頭曼奇尼（Roberto Mancini）此役也出奇兵，首個換人是在第54分鐘推出中場克里斯坦提（Bryan Cristante），他此前共上場63分鐘，且在落後情況下啟用這位防守型球員，一時也令人摸不著頭緒。

然而，曼帥並未給這位奇兵任何一翻兩瞪眼的任務，主要仰賴其186公分的硬朗身材來對抗高大的英格蘭球員，適時突前搶點。克里斯坦特只要照著戰術去盡力發揮，結果他替義大利掙到角球，也在該次角球攻擊中搶前點得手，把球頂到後點造成混戰，才讓波努奇（ Leonardo Bonucci）補射扳平。

外界以為義大利決賽能用的替補人選大致不會有意外，但曼奇尼還是作出了微調，換了6人有5人身高超過180公分，因應對手且各司其職。光就奇兵調度的安排，邵斯蓋輸球並不冤枉。