保羅持球切入籃下取分。(美聯社)

改到密爾瓦基進行的總冠軍賽G3在12日開打，公鹿除了「字母哥」阿提托康波貢獻41分、13籃板及6助攻，更在第3節尾聲打出誇張16比0，公鹿最後以120比100射落太陽，成功避免讓太陽提前聽牌，仍在總冠軍賽處於1勝2敗落後，接著G4在15日進行。

阿提托康波開賽才打3分半鐘，就感到身體不適提前退場，不知是否左膝傷勢復發，幸好稍作治療過後，他還是回到場上續戰，不過太陽趁機靠著阿提托康波不在場上的空檔，以及艾頓首節獨拿12分的帶領，打完首節，取得28比25領先。

來到次節，阿提托康波看起來完全擺脫傷勢問題，不斷在禁區強攻取分，幫助公鹿一度取得50比42領先，甚至靠著塔克、波提斯的三分外線，擴大領先到15分，反觀太陽主力射手戴文布克手感低迷，打完上半場，公鹿60比45領先。

太陽第3節換成替補前鋒卡麥隆強生爆發，不僅隔扣塔克取分，也在外線開火，轉眼幫助太陽縮小差距到4分，幸好公鹿也靠哈勒戴的三分外線復活，搭配阿提托康波持續強攻，公鹿打出16比0猛攻，前3節結束，公鹿續以98比76領先。

公鹿末節一開始，就靠阿提托康波連拿3分，延續這波跨節攻勢變成19比0，雙方差距也到25分，太陽雖回應6比0，可惜隨後公鹿火力仍未停歇，打到最後5分20秒，太陽也把保羅換下休息，擺明就已提前放棄，準備迎接G4來臨。

延續前役猛轟42分表現，阿提托康波今天不僅投23中14，罰球也有罰17中13的穩定表現，果然回到自家主場沒人倒數的感覺真好，哈勒戴21分、9助攻，米德頓18分，布魯克羅培茲與康納頓各有11分；太陽以保羅19分最高，戴文布克只拿10分，全場投14中3。