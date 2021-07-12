她2個月0收入借錢紓困遭盜光 囂張賊步行回家遭逮（新莊分局提供）

新北市新莊1家美容店老闆娘，疫情期間已2個月沒收入，向親友借了新台幣3萬元紓困，沒想到包包放在店內桌上，竟被一名小偷走進店內把包包內的現金偷走，讓她簡直欲哭無淚，幸好警方在短短8小時就逮到這名竊賊，對方也允諾將分期付款還這筆錢。

據了解，這家美容美髮店位在新莊區西盛街巷弄內，因為疫情關係，店家生意並不好，老闆娘稱已經2個月沒收入，為了生活，昨天下午才向朋友借了新台幣3萬元周轉，沒想到剛借來的錢放在包包內，擺在店內大廳桌上，人在裡面處理事情，竟然遇上小偷。

美容店老闆娘因疫情期間已2個月沒了收入，向親友借了新台幣3萬元紓困，沒想到包包放在店內桌上，竟被一名小偷走進店內把包包內的現金偷走。（新莊分局提供）

監視器拍下，一名戴著口罩的中年平頭男子，先在店外透過玻璃查看店內，發現店內空無一人，於是獨自推開玻璃大門進入，一進到店內立刻發現左手邊有個包包，伸手迅速將包包內一綑的紙鈔直接拿走，接著他又往裡面走了幾步，發現沒人後，悄悄的離開，行竊過程不到30秒鐘。

美容店老闆娘事後發現包包內的現金不翼而飛，調出監視器察看，這才發現原來店內遭小偷，立刻向警方報案後，新莊警分局光華派出所也迅速調閱路口監視器，發現這名穿著灰衣、七分褲的小偷，全程都用步行，一路往樹林方向逃逸，員警按圖索驥，最後找到竊嫌任職的工地，原來他是一名工地粗工，得知身分後，昨天晚間22時許，前往他位在土城住處將他逮捕帶回偵辦。

據了解，這名44歲家住土城的丁姓竊賊，昨天下了班原本要到新莊地區買藥，步行經過美容店，心生歹念，剛好發現店家沒鎖門，於是進入行竊，得手的新台幣3萬元據他表示，當天就幫母親還債通通給債主了，但他也承諾所竊得的3萬元將分期付款還給被害人，警方將他依竊盜罪送辦，缺錢動起歪腦筋，偷盜他人紓困金，下場就是背上一條竊盜罪的刑責。