BNT原廠疫苗捐贈專案 行政院記者會說明｜2021.07.12

今日稍早傳出台積電、鴻海宣布各捐500萬劑BNT疫苗贈與衛福部，行政院發言人羅秉成今日召開「BNT原廠疫苗捐贈專案說明」記者會證實，已完成捐贈1千萬劑BNT疫苗契約簽署。

據了解，鴻海對外發表聲明表示，本次疫苗捐贈案是由鴻海及永齡基金會共同舉辦，而鴻海、台積電也回應，這次捐贈屬公益性質捐贈，將提報公司董事會追認，截至今日上午10點半為止，台積電股價上漲1.37％來到592元，鴻海上漲1.32％來到115.5元。

羅秉成指出，關於台積電、鴻海永齡基金會捐贈，各採購500萬劑BNT原廠疫苗，給衛福部疾管署一事，昨晚已完成捐贈契約的簽屬程序。

羅秉成說，台積電、鴻海永齡基金會的捐贈義舉，政府由衷感謝，當初在傳出兩家企業有意捐贈後，6／18當天，蔡總統也接見了台積電董事長劉德音、鴻海創辦人郭台銘，達成3項捐贈原則「原廠製造」、「原廠標籤」、「直送台灣」。

羅秉成表示，行政院也馬上在6／18宣布成立專案，6／19召開第一次專案小組工作會議，6／25簽屬前置作業法律文件，7／9進行採購及捐贈契約簽署程序，7／11完成BNT簽署、2捐贈單位提交捐贈契約、指揮中心完成捐贈契約簽署程序。

羅秉成指出，本專案是參考日本捐贈AZ疫苗模式，由CDC負責專案輸入核准及EUA緊急授權，並給予合理的免責條款，並成立採購契約及捐贈契約。

羅秉成說，台積電、永齡基金會委託裕利醫藥公司，向原廠代理商復星實業(香港復星)購買，並由BNT德國原廠，出具確認書，確認本專案疫苗由BNT原廠製造直接出貨運送台灣。

羅秉成表示，捐贈契約是由台積電、永齡基金會與CDC簽訂，採購契約給予捐贈單位適度彈性，有關政府公信力行使事項，比方說與原廠約定合理免責條款部分，是在捐贈契約處理，最後在7／9達成簽署兩份多方契約並著手完成契約定稿及簽署程序。

羅秉成說，台積電、永齡基金會在備齊法律文件後，在昨晚9點半，提交相關文件，CDC相關同仁即著手處理相關程序，約在昨晚11點完成簽署程序，台積電、永齡基金會也依法在今早發布訊息。