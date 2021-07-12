台股加權指數12日跳空開高在17843.80點，權王台積電（2330）開在595元，大型電子權值股聯電（2303）、聯發科（2454）、大立光（3008）連袂上漲，鋼鐵股及航海王早盤漲幅逾4％，帶動指數漲幅擴大逾260點，即將挑戰萬八關卡。

美國公債殖利率強彈、結束八連跌，緩解經濟趨緩隱憂，也激勵金融等對經濟敏感的族群反彈，帶動道瓊工業平均指數、那斯達克指數及標準普爾500指數，全面創下歷史收盤新高。

道瓊工業平均指數7月9日終場上漲1.3％（448.23點）、收34870.16點，創歷史收盤新高；周K線上漲0.24％，已連續第三周走揚。

那斯達克指數上漲0.98％（142.13點）、收14701.92點，創歷史收盤新高；周K線上漲0.43％。

費城半導體指數上漲1.72％（55.58點）、收3278.39點；周K線下跌1.13％。

元富投顧指出，本波段引領全球股市大多頭的NASDAQ，是重要關鍵，以長天期角度來看，目前季線還是守穩，重要觀察個股，以「MAGA」為主。

另外，美國費城半導體指數，本波已破月線，後勢密切追蹤，都攸關台股和全球整體景氣榮枯。美元指數和比特幣的觀察，是國際資金的重要觀察點，過去比特幣走多頭時，代表全球投機氣氛仍高，目前持續弱勢，短線在33000美元附近，一旦開始走弱，要留意這些熱錢的去處。

美元指數也來到關鍵，目前在92.5關卡附近，對國際股市股市成為十字路口，未來留意國際資金動向。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔拉回，包括美股和亞股都一樣，但台股近期上下震盪。台股最重要的護國神山，台積電也出現上沖下洗，季線關卡將是本波觀察重心。美國公債殖利率大幅震盪，美元指數持續走強，後續持續觀察，將是台股未來最大變數。