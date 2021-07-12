電子零組件代理商安馳科技（3528）6月營收為5.22億元，月減14.39％，公司表示，主因下游客戶進行年中盤點，部分產品出貨遞延，然而這並不影響今年上半年營收創下歷年同期新高32.32億元，並較去年同期大幅成長25.6％。

安馳表示，疫情延燒帶動遠距經濟蓬勃發展，全球晶片供不應求，ADI與賽靈思（Xilinx）兩大產品線出貨暢旺；遠距經濟及智慧工廠加速發展，工控自動化設備需求延續，應用於工控自動化、5G伺服器及電源監控系統等產品的出貨量可望明顯提升，今年推出的震動監控系統（CbM）、智慧工廠監控系統、煙霧偵測、水質分析等新興應用整合方案均已進入產品驗證階段，下半年可望放量出貨。

Xilinx產品線方面，半導體高階製程用的IC驗證平台及自動化測試機台出貨持續成長，雲端邊緣運算及精準醫療等新興應用整合方案第二季也開始放量出貨，下半年亦將推出5G開放式無線電接取網路（O-RAN）相關高階網路通訊設備，搶攻5G私網應用標案市場。此外，Xilinx下半年推出新產品線Kria自適應系統模組SOM，加速端點客戶系統開發，積極搶攻機器視覺、智能鏡頭、安全工業等端應用的部署，預估下半年開始推廣，進一步優化產品組合。

至於新代理產品線Qorvo主攻Wi-Fi 6/6E及Sub 6G的RF相關元件開發市場，應用在5G基地台及小型基站（Small Cell）等骨幹網路相關產品上，今年上半年出貨量較去年同期大增逾1.5倍。未來可望拓展至衛星通訊、光纖、Wi-Fi及視訊串流等5G高速傳輸市場，進一步提升公司在5G傳輸及AIoT等高端應用市場的占有率。

安馳對今年下半年展望維持審慎樂觀態度，主要在於遠距經濟及智慧工廠模式迅速發展，對公司雲端邊緣運算整合、人工智慧物聯網（AIoT）及5G傳輸等三大新興應用市場需求持續成長，預計下半年將維持穩健的營運成長動能。