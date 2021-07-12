興櫃關鍵製程設備大廠旭東機械（4537）6月營收為2.13億元，月增22.31％、年增23.68％，累計今年上半年營收達11.73億元，較去年同期成長14.7％，主要動能來自自行車設備及面板設備。

儘管新冠疫情抑制今年首季的消費需求，但自第二季起TV出貨量大幅反彈，2021年下半年面板啟動漲價循環，大陸面板廠陸續新增擴線與擴產計劃，有利面板設備需求成長。就發展趨勢而言，大尺寸化、高清化依然是面板未來主流，根據研調單位預估，未來3年內全球液晶面板需求面積將擁有6.5％的年複合成長率，同時Mini-LED背光技術的商用化也為面板產業帶來新的成長動能。

至於供給面因疫情對產線建設造成影響，預料新產線產能將於2021年下半年釋放。面板報價經2018～2020年崩跌後，相關廠商不再盲目擴產，轉向因應需求的有序擴產，除京東方傳出將新建10.5代面板廠外，其餘廠商皆以擴線為主，預計未來3～5年面板供需將長期處於供需平衡線上下，面板景氣有望長期延續。

旭東身為全球少數可提供整線TFT-LCD實裝全自動生產線設備的廠商，客戶涵蓋台、陸系面板廠，雖然疫情因素導致旭東去年業績受到影響，但在面板產業結構轉變及需求強勁下，相關設備維持成長態勢，疫情帶動的自行車銷售火熱狀況，亦提升相關廠商對設備投資的意願，2021年旭東整體業績依舊值得期待。