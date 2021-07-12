【旅奇傳媒/責任編輯-蔡雅雯】南部鐵器是岩手縣的代表工藝之一。南部鐵器之好用，具有保溫性佳、富含鐵質等優點；據說日本東北人家家戶戶都至少擁有一個，更號稱是傳承三代也用不壞的百年好貨。台灣或歐美旅客更是只要去到岩手縣旅行，幾乎都會買上一把南部鐵器茶壺，再重都要搬回國。

南部鐵器的產地主要在盛岡市和奧州市。奧州的鐵器起源可溯及平安時代末期，藤源清衡從近江國請來鐵器職人製作武器而成。盛岡的鐵器發源主要是17世紀初南部藩主非常注重產業文化，從京都請來茶具職人用鐵器製作茶釜而展開。加上境內生鐵、黏土、漆等原料豐富產出，而促成了南部鐵器的發展。

江戶時代中期約18世紀時，在品茗文化的盛行下，南部鐵器的代表作「南部鐵瓶」，也就是今日常見的基本款鐵壺誕生，其後並普及到日本各地。第二次世界大戰後，南部鐵器再也不是生活的必需品，逐漸趨於黯淡。直到1975年南部鐵器被認定為國家傳統工藝品，鑄鐵技術和職人也被保護，漸漸形成岩手縣的獨特工藝文化。

「質樸剛健、持久耐用」是南部鐵器的基本特色，由於生鐵是主要原料，樸素而低調的深黑色成了設計基調。近年來因為追求繽紛色彩和現代感，設計上也變得花俏多彩，除了茶壺外也有咖啡濾杯壺、風鈴等小物商品，備受大眾喜愛。

▍南部鐵器哪裡買？哪裡參觀？

1 OIGEN Facotory Shop及源鑄造

創業於1852年，擁有160年歷史的「及源鑄造株式會社」的直營店。除了經典版南部鐵瓶、鐵鍋，迎合現代生活型態，也推出各種具設計感的調理器具。水澤江刺車站徒步10分即達。

▲岩手縣的南部鐵器近年開發出風鈴小物、和備受女客喜愛的咖啡濾杯壺(左)。 圖：岩手好好玩/提供

2奧州市傳統產業會館

坐落於東北新幹線「水澤江刺」車站前。館內展示南部鐵器的歷史與技術等資料作品，重現過去的鐵器工房得以了解製造工序流程。附設賣店提供各種南部鐵器的選購。

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