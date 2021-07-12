日前馬來西亞發生有民眾接種完疫苗，聲稱手臂產生磁力可吸附鐵釘，印度也有一名老翁施打兩劑後，身體能輕鬆吸住金屬物品，本以為是汗水導致，想不到洗完澡後仍有磁力，引起全球熱議。對此，從《超級星光大道2》發跡的男歌手賴銘偉曝光媽媽實測手臂吸鐵湯匙的影像，結果讓網友驚呆了。

賴銘偉昨（11日）在臉書粉專發文：「聽說莫德納手臂會吸鐵，我的叛逆老母打完第二天，看會不會變萬磁王。」他先PO賴媽媽掀起衣袖的照片，手臂果真吸了一個鐵湯匙，賴銘偉再放一段41秒短影片，畫面中，賴媽媽親自把鐵湯匙靠近手臂，輕輕鬆鬆就吸上去了，身體擺動幾下也不會掉，接著賴媽媽請男性友人幫她吸上去，結果依舊成功，賴銘偉驚訝大呼：「叛逆老母的莫德納手臂發功了！大家有試過嗎？莫德納手臂，吸力還是黏力？」

實測成果曝光後，許多網友大開眼界，忍不住留言：「我看外國視頻好像很多人都會有這種情況，不知道為什麼？」、「北冥神功？吸星大法？」、「真的假的啊」、「我打完莫德納怎沒這樣」也有網友提出質疑：「不鏽鋼怎會有磁性？照理講是不會的說」另名網友則回應：「應該是叫黏性，不叫磁性」。

稍早之前，汐止區也有一名婦女打完莫德納疫苗，手臂吸滿鐵叉子；針對接種疫苗變磁力手臂的傳言，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥認為「不一定，可能是他還沒打就有」，尚無法解釋其中原因，指揮官陳時中則笑說：「不然找一個人來吸吸看。」

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