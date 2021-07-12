台北鳥喜的「雞肉串燒禮盒」中，每種食材都經精細分切並用真空冷凍。（圖／姚舜）

台北鳥喜「雞肉串燒禮盒」的食材共有6種不同雞肉部位，並以不同串籤串好。（圖／姚舜）

台北鳥喜「雞肉串燒禮盒」內的食材共有6款、12支，可供雙人享用。（圖／台北鳥喜）

燒鳥鹽、七味粉與用老滷調製的燒鳥醬，都是日本產地直送。（圖／姚舜）

居家烤鳥喜串燒，先單面烤雞肉串，再浸入醬汁罐賦味，接著回烤將兩面醬汁收乾，最後再一次醬汁大功告成。（圖／姚舜）

居家享用鳥喜串烤，不必用炭火烤爐，用家用電烤箱也可烤出好味道。（圖／姚舜）

購買鳥喜「精選雞肉串燒禮盒」，加價1000元即可加購燒烤電烤盤，體驗在家燒烤食趣。（圖／姚舜）

鳥喜雞肉串燒禮盒準備功夫到位且周到，所以民眾居家燒烤並不難，約30分鐘就可通通「烤定」。（圖／姚舜）

鳥喜「精選雞肉串燒禮盒」中的「雞肉丸串」，是使用全雞的精華捏製而成，並特別加入雞軟骨增添口感。(圖／姚舜)

「厚切雞腿串」是「台北鳥喜」店內尚未供應的品項，因帶皮而保留油脂，口感與風味皆能明顯品嚐到馥桂雞的濃厚美味。(圖／姚舜)

宅家也可以享用串燒了！更正確的說法是：在家「燒鳥」，不難！而且，自己在家烤製雞肉串的風味與口感，與「堂食體驗」非常接近。

連續10年在《東京米其林指南》中得到一星的日本「Toriki」燒鳥專門唯一海外分店「台北鳥喜 produced by Toriki」，疫情升級之初一度推出「燒鳥便當」外賣，其一絲不茍、細節講究的「範兒」，在外賣便當市場其實已數一數二。但，代理引進這品牌的橘焱國際集團覺得，這便當內的燒鳥風味與口感與「堂食」內用仍有段落差。於是，不嘍嗦，停賣！砍掉重練，以免辱了「米其林」。

停售便當後，橘炎國際與〈台北鳥喜 produced by Toriki 〉團隊花了近一個月時間研究，想法設法從選材、分切、包裝，一直到調味醬汁，以及湯品都以日本的「職人精神」的角度研發設計，最後克服技術門檻推出冷凍「精選雞肉串燒禮盒」，並自即日起開放訂購。因為每個環節都內蘊「職人匠心」，所以即便平常不作菜的人都可輕易在家烤出美味串燒。

在台灣，要一次認識或嘗到雞身上各部位肉的風味，只有在日式燒鳥專門店才得以「解惑」或「解饞」。因為日式燒鳥專門店的廚師多接受過專業訓練，不僅善於「玩火」、掌握炭火燒烤，更必須具備刀功，「庖丁解雞」地將雞身上各部位肉精準分切出來。位在台北信義區neo19商場內的〈台北鳥喜 produced by Toriki 〉燒鳥專門店，就是一充分體現日本「燒鳥職人」精神，且「雞盡其用」的日式燒鳥專門店。

「職人精神」指的是「對自己份內工作的高忠實度」，以及「把事情做好且做到極致的信念」。無論是作事、作工或作菜，職人為追求完美、絕不妥協、近乎頑固。在「台北鳥喜」推出的「精選雞肉串燒禮盒」就可發現這樣的精神。

「台北鳥喜 produced by Toriki」推出的「精選雞肉串燒禮盒」，選用食材與店內一樣都是高海拔精緻養殖的「岩生築見．馥桂雞」，這種有血統證的雞，肉質油脂豐富純淨、Q彈不柴。禮盒內有：厚切雞腿、薄切雞腿、雞首肉、手羽燒，以及雞肉丸與翅肩肉共6個部位，每個部位各2串，且分別斜串、鐵炮串、平串等不同串籤串著，展現職人的專業精神與「該怎樣就怎樣的」態度。

「這些部位在家燒烤比較容易」，「台北鳥喜 produced by Toriki」料理長小安說，這些部位燒烤起來可輕鬆上手。這，讓我聯想到日本「壽司之神」小野二郎，他會根據性別調整壽司大小。

「精選雞肉串燒禮盒」附了日本本店直送的燒鳥鹽、七味粉，以及東京鳥喜社長親自運送至台北，首次走出店鋪的獨家燒烤老滷醬調配的燒鳥醬。此外，小安料理長更另外準備了一看起來像「大口徑玻璃試管」的容器，目的是讓客人將燒鳥醬汁先倒入裡面，燒烤時可以將食材插入容器中浸泡醬汁賦味，在家可以體會「醬燒」的食趣。這，是另一種「專業的體貼」。

專業的燒烤，有許多細節很講究：1.食材與醬汁充分結合，2.醬燒時要先烤食材再浸醬、再燒烤，來回至少3次。3.察顏觀色、判斷生熟度（小安教我說，拉開串物尾端，看靠近竹籤的肉質是否變白，判斷生熟度）。另外，「台北鳥喜 produced by Toriki」的「精選雞肉串燒禮盒」，可以千元加購限量燒烤電烤盤。

在家烤製鳥喜的雞肉串燒真的不難，冷凍禮盒可放冰箱，欲享用時先解凍，家用烤箱先預熱，然後照著禮盒中所附「指引」烤。所有部位，半小時，搞定。而且，風味、口感，雖無法與用備長炭炭火燒烤的相比，但仍超乎期待甚多，因為鳥喜的「職人匠心」，使很多人防疫期間都可以在家輕鬆烤串燒、嗑燒鳥啦！