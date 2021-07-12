台灣本土疫情失守，各界與外媒幾乎都認為破口就是3+11的邊境政策，民進黨立委管碧玲則力挺衛福部長陳時中，更稱3+11決策「只是輸一次小戰役」，引發眾怒。台北市議員羅智強今（12）日在臉書提到，台灣確診死亡率全球第8高，並在圖表上寫上大大的「悲哀」兩字。對於國際上的各項指標落後，他也提出質疑，「民進黨，這就是你們的超前部屬？」

《彭博》日前針對全球53個國家抗疫最新排名調查，台灣排名倒數第10；英國雜誌《經濟學人》觀察全球50大經濟體，針對疫情提出「正常指數（normalcy index）」，台灣則是倒數第2。羅智強表示，民進黨更讓台灣進入「死亡率前10」排行榜，管碧玲卻輕描淡寫的說，「只是輸了一場小戰役」，他痛批，民進黨的厚顏與冷血令人嘆為觀止。

羅智強並指出，根據美國約翰霍普金斯大學統計，台灣的確診死亡率排全世界第8高，且在前10名中，只有台灣的人均GDP超過1萬美元，其他國家都是經濟發展中，醫療資源不足，而葉門、敘利亞、索馬利亞更是處於內戰，他們的死亡率高有原因可以解釋，但台灣的人均GDP高達3萬2千美元，為什麼會這麼落漆？

去年指揮官陳時中說，台灣因健保普及性高，有症狀醫師就會發現，不需要普篩，羅智強問，「結果現在呢？」連治療肺炎的藥，都是疫情爆發後才緊急採購，那過去一年，指揮中心到底做了什麼？

台灣確診死亡率第8高、防疫韌性排名倒數第10、正常指數倒數第2、「新冠疫情復甦指數」排名第83，羅智強質疑，「民進黨，這就是你們的超前部屬？」