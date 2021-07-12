台積電、永齡基金會各買500萬劑輝瑞／BNT疫苗歷經多時，終於在昨日晚間與上海復星醫藥完成多方合作簽訂，但此舉竟引發台灣網友的不滿，揚言拒絕兩面討好的BNT疫苗，對於該網友舉動，宅神朱學恒狠酸，「打敗仗的側翼瘋狂反科學崩潰中，笑死」。

朱學恒今（12日）在臉書分享一篇網友的文章，內容直言全世界各國疫苗大廠，唯獨BioNTech大搞兩面手法，找了美國富爸爸輝瑞資助，卻弄出獨步全球的「大中華代理權」，「就是想兩面討好，需要美國的資源、技術，卻不忘舔中」。

該網友更批評，BNT疫苗有比較好嗎？一樣是mRNA疫苗，莫德納只需-20度保存，BNT需要-80度，連嚴謹、富裕、高科技的日本都常因為保存失誤而報廢。這種只適合有錢國家使用的嬌貴疫苗，有什麼用？會研發這種疫苗，代表BioNTech這種公司，毫無醫德可言，看看人家AZ，只求普及、低成本、分享，讓世界各國都能用。

朱學恒看完該網友的發文，狠酸「打敗仗的側翼瘋狂反科學崩潰中，笑死」，大批網友也在朱學恒的po文底下留言表示，「支持他打正義光明的國產疫苗壓壓驚」、「拜託他們都不要打！他們可以選AZ跟高端、聯亞，ok的」、「到底有多無知可以寫成這樣，不懂珍惜鴻海跟台積電的採購疫苗還一直罵，超有事」、「真心覺得為反而反的人，真的很可悲，看顏色應該看的比自己命重要」。

上海復星醫藥與BNT公司昨晚宣布，復星醫藥子公司復星實業分別與台積電、鴻海和永齡基金會及裕利醫藥正式簽訂銷售協議，將銷售共計1000萬劑mRNA新冠疫苗，據了解，首批疫苗將安排在9月底抵台。