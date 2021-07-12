由於美元從三個月高點回落，引發基金避險買盤湧入，致倫敦(LME)銅價上周五(7/9)上漲，也帶動其餘多數金屬價格均漲，但因COVID-19具有高度傳染性的Delta變體病毒出現，引發人們對全球經濟復甦的擔憂，進而抑制了對金屬需求，也限制了銅價漲幅。

分析師指出，雖中國可能將採取寬鬆貨幣措施，欲提振上海金屬市場的活絡動能，但忽提降準亦被視為全球最大金屬消費國中國需求疲軟的現象，導致整個市場迎來避險情緒，而銅是相關疑慮下的避險資產。

終場上周五(7/9)報價，倫敦金屬交易所(LME)期錫下跌5美元，報每公噸31,680美元；期鎳上漲413美元，報每公噸18,747美元；期鋅上漲43.5美元，報每公噸2,977美元；期鋁上漲59.5美元，報每公噸2,501.5美元；期銅上漲196.5美元，報每公噸9,519.5美元；期鉛上漲33.5美元，報每公噸2,330.5美元。(商品行情網)