金管會證期局表示，核准富邦投信申報募集開放式指數股票型「富邦未來車ETF證券投資信託基金」，總面額新台幣150億元，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。

「富邦未來車ETF證券投資信託基金」由中信銀擔任基金保管機構，以追蹤MSCI ACWI IMI精選未來車30指數的績效表現，做為基金投資組合管理之目標。證期局指出，此基金投資於標的指數成分的股票總金額，不得低於基金淨值的90％。