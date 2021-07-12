《基金》富邦未來車ETF基金 准募 09:282021/07/12 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 金管會證期局表示，核准富邦投信申報募集開放式指數股票型「富邦未來車ETF證券投資信託基金」，總面額新台幣150億元，應於申報生效日起6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少募足最低淨發行總面額新台幣2億元。 「富邦未來車ETF證券投資信託基金」由中信銀擔任基金保管機構，以追蹤MSCI ACWI IMI精選未來車30指數的績效表現，做為基金投資組合管理之目標。證期局指出，此基金投資於標的指數成分的股票總金額，不得低於基金淨值的90％。 CDMO新趨勢 打造生技台積電 台灣大布局新創 培育獨角獸 #富邦投信 #基金 #募集 #開放式指數股票型 #金管會 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫新生活 富基魚市宅配懶人包未來持續推出 13:572021/07/11 寶島 生技代工領域廣 攜手打世界盃 04:102021/07/12 產業．科技 陸高層消息傳滴滴遭4字定性 網路密文曝北京決策內幕 21:292021/07/11 兩岸 馬國封城 MOSFET迎轉單潮 04:102021/07/11 財經要聞 社評／全球稅改「雙支柱」的挑戰 04:102021/07/12 焦點新聞 合庫金創投基金 上市櫃大咖加持 04:102021/07/12 財經要聞 同樣賺爆 富邦金上半年每股賺8.29元居冠 18:142021/07/11 財經 政務次長阮清華 扮公股軍師 穩操兩棋局 04:102021/07/11 專題周報 財部百億創投計畫 提前達陣 04:102021/07/12 財經要聞 《金融股》國泰金上半年獲利超過900億元 賺贏去年全年 07:462021/07/12 財經 《國際經濟》G20無具體作為 全球抗疫仍是漫漫長路(2-2) 08:032021/07/12 財經 財經熱門新聞 13檔填息常勝軍 有看頭 - 財經要聞 - 工商時報 BNT疫苗要來了! 聯亞藥股價腰斬 跌破150元 - 財經 航運三雄噴了3~5倍 塞港缺櫃未變但小心一大利空 - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 拜登來亂的！歐美航運股大復仇噴更猛 長榮、陽明也遭錯殺？ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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