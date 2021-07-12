各產品線出貨持續暢旺，敦泰(3545)6月營收相較去年同期大增逾7成，持穩高檔水準，有鑑於晶圓代工及生產後段成本持續上漲，敦泰第二季毛利可望進一步成長。

敦泰6月合併營業收入為19.13億元，與5月相當，但比去年同期增加超過7成，維持在單月營收高檔水位。

就敦泰6月各產品線來看，IDC產品出貨較5月走揚，其餘產品則微幅減少，敦泰累計今年前6月營收為101.22億元，較去年同期大增78.29%。

敦泰有鑑於產業需求將加溫，第二季IDC、觸控IC、驅動IC、指紋辨識IC等產品線的出貨量都將維持高檔，法人表示，由於晶圓代工及生產後段成本持續上漲，將同步調升相關產品的售價，預期第二季毛利率表現可望進一步成長。

展望未來，敦泰預期，隨著產業步入傳統旺季，整體營運增長可期。敦泰第三季對價格的策略不會有改變，並不會主動對客戶做漲價，但生產成本若改變的話，還是會轉嫁客戶，下半年產能仍吃緊。