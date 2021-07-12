這下子湖人前鋒哈瑞爾真的不想忍了，也不想顧及湖人管理階層想法！面對衛冕軍湖人早早在今年季後賽首輪淘汰出局，不少球迷討論為何拿過年度第六人的哈瑞爾，本季會在湖人不受重用？更批評他是湖人去年補強的敗筆，終於讓哈瑞爾暴怒反擊了！

「真的笑死我了，你們這些笨蛋居然認為你們懂籃球，知道該怎麼布陣調度，這真讓我笑死了，」哈瑞爾在社群媒體回嗆球迷對他的所有質疑，「你們竟然認為我沒有辦法擔任湖人先發球員，原因出在對位問題，這他X的根本不是真的。」

會讓哈瑞爾如此生氣的主因，其實並非是球迷的批評，而是他本季加盟湖人之後，不僅上場時間、出手次數與戰略地位都比上季待在快艇還少，甚至來到季後賽，他僅出賽4場，平均上場時間連10分鐘都不到，只拿5.8分、2.5籃板。

哈瑞爾遭到湖人總教練佛格冷凍的情況，在今年3月德拉蒙加盟之後更加明顯，也讓他早已相當不滿，更曾一度驚動湖人老闆珍妮巴斯親自出面安撫，可惜隨著湖人本季提前淘汰，恐怕他想要繼續留下的機會越來越低，才會如此公然跟球迷嗆聲。