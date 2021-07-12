台灣民意基金會提供

民進黨政黨認同度在疫情爆發後出現「墜崖式崩落」，台灣民意基金會董事長游盈隆今天透過民調分析指出，從開放萊豬、兩次無預警全國大停電、黑道黨公職風波、四大公投案，到近來不透明的國產疫苗採購政策，「一言以蔽之，人民的常識和理性是不容挑戰的。」

游盈隆分析此次民調，政黨認同在短期內巨變的原因表示，最重要因素無疑是5月疫情大爆發所引起對執政黨的強烈不滿，這可能涉及五個面向：

第一，疫情爆發造成空前大量確診者和死亡人數本身就是一個重要因素；第二，疫情爆發後，政府隨即發佈三級警戒，對人民日常生活造成全面性的影響，尤其是健康與經濟層面的嚴重衝擊；政府緊急措施或許無可厚非，滋生民怨則是必然。

第三，疫情緊急，疫苗嚴重短缺，造成人民普遍不安的心理；第四，蔡英文政府的疫苗政策，力主國產疫苗只需完成「擴大二期」人體實驗解盲成功後，就會給予「緊急授權使用（EUA），受到知識界嚴重質疑，社會反對聲浪日趨強烈；第五，日益增多的民眾質疑蔡政府整體疫苗採購資訊不透明，且疑慮日深。

游盈隆指出，從台灣民意基金會6月全國性民調發現，多數國人不支持政府給予僅完成擴大二期人體實驗解盲成功的國產疫苗EUA，多數國人不同意蔡政府在新冠肺炎大流行時才全力發展國產疫苗的政策。

他說，今年3月的調查顯示，有高達6成8國人對國產疫苗有信心，但6月民調卻顯示國人對國產疫苗有信心者只有4成7，3個月內對國產疫苗有信心者銳減21個百分點，同時，沒有信心者劇增20個百分點。

游盈隆認為，民進黨政黨認同度原本長期維持在舒適的高原期，在疫情爆發後銳減15個百分點，形成一種幾近90度「墜崖式垂直崩落」的原因，一言以蔽之，人民的常識和理性是不容挑戰的，尤其在生死關頭。

至於其他足以重創執政黨的中短期因素，他說，包括5月中兩次無預警全國大停電、5月初民進黨黑道黨公職風波喧騰至少一個禮拜、原本8月要舉行的四項公投議題，從萊豬到核電，多數議題都對民進黨嚴重不利。

從整體來看，游盈隆表示，從去年8月底蔡英文總統宣佈開放美國萊豬進口以後，社會開始逐漸地累積對蔡政府的不滿，一直到今年5月疫情大爆發，全面引爆社會的不滿與不安。在這樣的背景下，造成民進黨認同者大量出走，就不難理解了。