高盛證券指出，ABF三虎不僅第二季財報將全數超越市場預期，接下來還有三大利多接棒發酵，全面升級南電（8046）、欣興（3037）、景碩（3189）股價預期至外資圈最高，達515、205與200元，其中，南電列入「亞太區首選買進名單」。

高盛證券對ABF產業研究深入，數度調高財務預期，是南電、欣興、景碩股價展開長線多頭大行情的指標性外資，高盛最新指出，三雄不僅第二季獲利動能將超乎市場想像，接下的三大利多更能推升股價表現空間。

首先，市場對蘋果發表新iPhone與各類新產品的預期不斷上升，高盛認為，新iPhone的AiP設計有利景碩與欣興，Apple Watch強勁的SiP需求有利南電，M1、M1X、M2晶片的擴大採用亦有利欣興；預期ABF三虎7月營收還能再創新高，市場對ABF族群的正向投資氣氛將更濃厚，因此，現在是加碼的好機會。

其次，伺服器與PC更多採用英特爾與超微（AMD）的新伺服器平台，有利ABF產業。再者，各大客戶積極確保獲得充足ABF供應，ABF下半年將持續漲價，高盛證券估計，欣興、南電、景碩的ABF產品單位售價第三季將分別上漲5％、5％、3％，第四季再漲3％、5％、3％。放眼後市，隨供應依然短缺，2022年的報價亦將持續上揚。