美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周日表示，允許更多國家對大型、高獲利跨國企業課稅的新機制，可能要到2022年春季才能送交立法者審議。

葉倫在威尼斯的G20財長會議後記者會上表示，與達成至少15%的全球公司稅相比，經濟暨合作組織（OECD）132個國家對於徵稅權的重新分配會慢一些。

G20財長和央行總裁周末通過一項新稅協議，將課徵至少15%的全球最低公司稅，但美國拜登政府能否說服嚴重分裂的國會批准這些稅改措施仍是一大疑問。

葉倫的發言暗示了實施經合組織稅改協議的兩個步驟，首先是全球最低稅率。葉倫表示，她希望將實施所謂「第二支柱」（Pillar 2）最低稅率的條款納入今年的預算「調解方案」，如此一來，即便共和黨可能不支持，國會仍可以簡單多數通過法案。

該協議的「第一支柱」（Pillar 1）部分，將以一種新的機制取代對數位服務的單邊課稅。新機制將允許高獲利的大型企業，如谷歌和臉書等科技巨頭銷售產品和服務的國家對其徵稅，而非只有那些總部或知識產權所在地的國家擁有課稅權力。

一位財政部官員表示，這需要一個費時協商的多邊稅制協議。

當被問及美國參議院是否需要三分之二多數票才能通過法案時，葉倫表示，「第一支柱」的進展會稍微慢一些，我們會與國會合作。對於國際條約，美國參議院通常需要三分之二多數票才能過關。

葉倫表示，稅改案可能在2022年春季準備就緒，屆時我們將決定實施法案的要件。