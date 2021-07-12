市議員羅廷瑋特舉辦「科丁程式語言暑期夏令營」，訓練學生如何寫程式爆出新點子。（市議員羅廷瑋服務處提供）

鑑於當今以AI盛行之雲端大數據時代，程式語言儼然超越英語成爲國際上最重要的共通語言；目前歐洲諸國、澳洲及韓國等，都已將它納入中小學課程，台灣必須跟上未來趨勢與世界接軌。市議員羅廷瑋特舉辦「科丁程式語言暑期夏令營」，訓練學生如何寫程式爆出新點子。

市議員羅廷瑋同時也是科丁聯盟中部分會長，長期關心學子的未來，希望孩子能從一個電腦應用軟體的User，成為可以使用一些簡單的程式語言，來表達自己的想法及創意的Coder；特地邀請科丁聯盟Scratch專業講師，在防疫與暑假期間，為學生開闢一系列有趣、好玩的程式語言線上學習課程。

羅廷瑋指出，從7月份開始，整個暑假，每週一至週五晚上，推出線上直播學習外；更於本月7日，推出「科丁程式語言暑期夏令營」，為期10天的線上ZOOM教室課程；且招收100位小朋友來免費上課，由於反應熱烈，在短短2小時就報名額滿!

羅廷瑋說，許多報名後的家長提到，程式語言在仿間，是很熱門的課程且費用也不便宜，現在能夠有這樣的免費課程，讓孩子們輕鬆學習程式語言，真是幸福的一件事呀！當你發覺暑假不能出國，平日不能出遊時，就讓老師教你如何寫程式爆出新點子。