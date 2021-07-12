海地國家警察局長查爾斯（Leon Charles）昨（11）日在記者會上宣布，逮捕一名海地裔美國佛州醫生，指稱他是摩依士（Jovenel Moise）遇刺的幕後「中心」嫌疑人，更指出他策畫當總統。

綜合《紐約時報》（New York Times）、《邁阿密前鋒報》（Miami Herald）報導，海地國家警察局長查爾斯昨日在記者會上宣布已經逮捕一名63歲的佛州醫生薩農（Christian Emmanuel Sanon），他說薩農出生於海地，是摩依士遇刺幕後「中心」嫌疑人。

他說薩農於6月搭乘私人飛機、帶著「政治意圖」抵達海地，並且聯繫一間私人安全公司進行這場刺殺行動。

查爾斯說根據警方對哥倫比亞嫌犯的訊問，這群哥倫比亞人原本是要將薩農作為VIP保護，「最初的任務是保護一名名叫薩農的人，但之後計畫改變。」哥倫比亞人被告知要逮捕摩依士，其中一人還拿到一張逮捕摩依士的逮捕令，《紐時》指出，查爾斯的說法暗示薩農打算自立為總統，查爾斯並未說明暗殺計畫是何時或如何改變的。

至於薩農就是相關嫌疑人、甚至是主謀的證據？查爾斯表示目前被捕嫌犯多次提及薩農的名字，他也是其中一名哥倫比亞傭兵被捕後第一個聯繫的對象。查爾斯說薩農和另外2名牽涉其中的人取得聯繫，他們被視為暗殺計畫的發起人。

查爾斯10日接受《邁阿密前鋒報》專訪時就已經提到過薩農這號人物，不過他當時並未公布姓名，只說嫌犯坦承為位於美國及哥倫比亞的公司工作，並且和2名海地裔美國人及一名知名醫生工作。

嫌犯口中的公司為總部在邁阿密的「CTU安全公司」，全名為「反恐部隊聯邦學院」（Counter Terrorist Unit Federal Academy LLC），查爾斯說，「我認為這個海地醫生聘雇了CTU，CTU再聘僱哥倫比亞人。」

（持續更新）