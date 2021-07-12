美復甦拉貨潮啟動，工業電腦廠事欣科（4916）成功拿下博弈大單，墨西哥廠第三季起出貨放量，旺季效應可望更加顯著，增添下半年業績動能，營收、獲利表現逐季看旺。

受惠美解封在即，博弈大城市拉斯維加斯人潮重新湧現，商家喜迎民眾報復性消費，事欣科博弈大客戶重啟拉貨潮，向公司釋出吃角子老虎機及周邊零組件訂單需求，預料將挹注下半年營運走高。

事欣科6月營收2.41億元，月增3％、年增49.69％，創今年單月新高，並為連續6個月營收走揚，主要成長動能來自博弈、連鎖速食大廠點餐機貢獻；另墨西哥廠航太業務出貨增溫，旗下PTI生產星鏈衛星相關產品持續進行中，後續接單數量、合作專案有向上空間。

此外，排除恩德營收合併影響數後，事欣科第2季營收6.87億元，季增58.95％，年增112.83％，預期單季獲利仍維持成長腳步，累計上半年營收11.2億元，較去年同期年增3.54％。

事欣科第3季進入傳統旺季，並有博奕產品大單入袋，伴隨美國疫情解封、經濟重啟助益，將推升營運規模向上挺進。法人認為，美消費娛樂觀光下半年表現可期，尤其民眾聖誕節消費動能可望優於往年表現，遞延已久的博弈、零售訂單需求預料將顯著回升，支撐公司業績表現。

據了解，事欣科博奕大單規劃將於墨西哥廠生產，有助於規模經濟提升與效能發揮，進一步帶動新廠朝向擴產後營運、獲利目標達陣，具營運成本降低、鄰近生產、運輸等優勢，以及出貨放量，將成為公司重要成長引擎。