防疫生活中，民眾對於自我防護的觀念也逐漸提升，除了嚴循外在的防疫措施，內在的營養攝取更是不能少。台北國賓大飯店ahmicafe掌握了十大防疫食材，即日起推出全新「防疫十明治」，10種營養價值豐富的蔬果肉類，不僅讓您吃得健康，更能透過均衡的攝取來提升自我免疫力，350元含一杯活力蔬果汁，需提前一天預訂。

人體免疫系統又稱為疾病防禦系統，主要負責消滅有害細胞維持身體正常運作。想要擁有健康的身體，除了保持適當的運動，均衡的營養攝取也相當重要。國賓飯店「防疫十明治」集10種營養價值豐富的蔬果肉類於一身，打造有效提升免疫力的餐點，ahmicafe主廚李文康更是不惜成本，將列為全世界最營養水果之稱的酪梨加入其料理中。酪梨是一種低醣類高能量的食物，含多種維生素及礦物質。另外十明治中的雞胸肉、美生菜、蕃茄、胡蘿蔔、紫洋蔥、木耳和蘋果等，各個皆是營養價值較高的食材，有助於身體吸收各式營養。

國賓飯店對於顧客及其家人們的飲食健康一直以來都非常關心，而飯店本身「優質餐飲」的形象也深植人心，在這個外食敏感的時間點，防疫在家，吃十明治既能維持體態又能兼顧美味。