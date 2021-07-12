家電通路商—集雅社(2937)因電商通路應變得宜，降低了疫情對實體門市的影響，6月合併營收為2.03億元，雖然月減20.39%，但年成長9.46%；由於家電類產品屬剛性需求，待解封後可望出現反彈力道，展望今年，集雅社表示，公司今年將更積極展店並強化與電商平台合作，今年仍有機會繳出比去年更亮眼的成績表現。

儘管本土新冠肺炎疫情自5月中大爆發，全台三級警戒衝擊到零售門市業績，集雅社6月營收也受到影響，不過，電商的618檔期近年來銷售力道已近逼雙11與雙12購物節，成為業者年度指標性的活動，在民眾減少外出的狀況下，各電商業者更是加碼祭出吸睛優惠攬客；以電商龍頭momo富邦媒(8454)為例，光是6月10號到18號業績就比去年成長50%，而暢銷商品則是以居家娛樂、視訊等相關產品為主，集雅社因電商通路應變得宜，雖然6月營收較5月下滑，但仍優於去年同期，累計前6月合併營收為14.09億元，較去年同期成長13.34%。

集雅社表示，雖然三級警戒暫時改變了消費者的購物習慣，但是公司早已在電商上做好布局，因此雖然實體門市人潮大幅銳減，但是在電商上的業績相對有起色，不僅整個6月在各電商平台的銷售相較以往成長約30%，618當天在蝦皮商城上以「集雅社蝦皮旗艦館」啟動電商購物節限時特賣活動，搭配知名藝人嚴立婷導購直播，更是創下了單日銷量成長數倍的好成績。

由於集雅社所販售的商品多以家電類為主，有別於全國電(6281)、燦坤(2430)、順發(6154)等同業還有販售NB、PC等產品，因此無法受惠WFH(居家辦公)及遠距課程，大幅拉抬營收；但家電類產品屬剛性需求，消費者的購買行為只是遞延，而非消失，待解封後可望出現反彈力道，推動業績回溫；整體來看，集雅社今年仍有機會繳出比去年更亮眼的成績表現。