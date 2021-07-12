強信-KY(4560)6月營收為1.53億元，年增達89.12％，主要來自工業縫紉機廠的零配件訂單與成衣紡織廠的耗材及自動裝置需求均相當暢旺，目前缺工與缺料問題都已解決，在訂單動能持續走強下，第3季營運表現可望再攀高。第4季為傳統旺季，雖由於疫情干擾可能對產業正常周期造成影響，然從歐美國家解封後引發的報復性消費需求來看，公司逐季成長目標不變，下半年營運表現將明顯優於上半年。

農曆年後強信大陸工廠普遍缺工影響出貨，但自5月起遞延效應已經發酵，公司連續兩個月合併營收都站上1.5億元以上，從訂單能見度來看，預期第3季維持相同表現應可期。

從產品銷售表現來看，由於印度與東南亞地區新冠肺炎疫情嚴峻，大陸成衣紡織廠接單暢旺，帶動刀具、針件組等零配件需求提高，另一方面，東南亞成衣業者則受限當地疫情致招工不易，為提升產能因此大幅增加自動裝置的採購量，更由於成衣紡織廠對於降低直接生產人力屬剛性需求，亦可見大陸業者加大自動裝置的採購力道，整體來看，自動裝置的出貨成長表現高於刀具、針件組等零配件，而自動裝置屬於高附加價值產品，占整體營收比重拉高下，將有助獲利的提升。

目前強信的自動裝置產品種類包括自動剪線、切帶裝置與微電腦輔助系統等，自第2季起的出貨表現已呈現逐月雙位數成長趨勢，傳統成衣紡織產線需要仰賴大量人力等多個生產流程，透過強信的自動裝置可降低人力、簡化生產工序，同時達到提高單位時間生產量的效益；強信指出，結合多樣自動裝置開發而成的大型縫紉紡織自動化周邊設備，屬於更高附加價值產品，會是未來公司的努力方向，5月已開始出貨，第3季貢獻更為明顯。