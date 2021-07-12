台積電與永齡基金會正式簽約將採購1000萬劑BNT疫苗，對此，國民黨立委李德維表示，虛耗8個月，疫苗採購又回歸「東洋模式」，這段期間人民染疫、失業、死亡，民間自救，不但熱血且令人感動，但不代表政府就可以雙手一攤，擺出一副「我就爛」，死豬不怕滾水燙的姿態。

李德維質疑，若是從去年10月，東洋生技董事長林全以「有條件授權」首度來談算起，台灣虛耗了8個月，終究還是以「東洋模式」，與大中華區代理商上海復星簽約，由德國原廠出貨。這虛耗，讓台灣付出1.4萬人染疫，超過700人死亡，超過12萬人失業，超過60萬人落入低工時，還向下一代預支了8400億元。

李德維說，鴻海與台積電買到的這1000萬劑輝瑞BNT，每劑約33美元，其中30元是疫苗價格，3美元是包裝，運輸，冷鏈與相關費用，等於狠狠打臉了民進黨團總召柯建銘6月中的胡亂爆料，說郭台銘每劑要花42元。

李德維並指出，這1000萬劑總計3.3億美元，折合新台幣才92億元，總數甚至不到8400億元防疫紓困預算的零頭。國外經驗擺在眼前，封鎖只能治標，疫苗才能治本，儘速控制疫情，何須花這麼多錢紓困？

李德維呼籲政府立即加購3000萬劑輝瑞BNT，讓50歲以下民眾，包括青少年，全面施打，如果政府自己買不到，乾脆出錢，請郭台銘團隊代勞。

國民黨立委洪孟楷則表示，捐贈所代表的意義更是，開啟了與BNT接洽的管道，證明這是條「可行的」「不會被干擾的」「有科學認證的」合約洽談模式，且每劑的費用看起來比日前衛福部傳與國產疫苗簽訂的881元還要低，所以民進黨政府更應該循同一管道加碼採購更多的疫苗，來讓國人都能有每人打兩劑的數量，更能夠因應往後可能的疫情變化。

洪孟楷指出，郭台銘等人的努力，更是用行動展現，「看好了政府，我們只示範了一次什麼叫做務實的購買疫苗！」現在就是要求政府加緊腳步，趕快佈局二代疫苗的時候，才能真正讓疫情控制、早日恢復正常生活。