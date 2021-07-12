南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）今天宣布，在南非實施的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）限制措施將持續至本月底，以防Delta變異株的毀滅性衝擊持續擴大。

法新社報導，拉瑪佛沙在電視轉播的演說中表示，南非感染人數「仍極高」。南非是非洲大陸疫情最嚴重的國家。

在目前限制下，酒吧和學校維持關閉，晚上9時到隔天凌晨4時實施宵禁，持續禁止政治和宗教集會；但是餐廳和健身房得以在嚴格規範下重新營業。

拉瑪佛沙說，在過去兩週，南非每天平均新增2萬人確診與超過4200人病故。

他表示，最初於6月27日實施的這些限制措施，「對遏阻因Delta變異株而加劇的第3波疫情是迫切且絕對必要的」。

南非今天新增1萬6302人確診與151人病故，迄今已累計219萬5599人感染與6萬4289人病歿。

在所有新增感染病例中，約翰尼斯堡所在的經濟重鎮、人口最稠密的豪登省（Gauteng）就占超過半數，不過其他省分也開始看到疫情升溫。

拉瑪佛沙說：「在下週之前，南非各地的每日染疫住院人數可能會達到前兩波疫情所見的高峰。」

然而南非疫苗接種進度緩慢，境內5900萬人僅約420萬人至少接種一劑疫苗。（譯者：陳怡君/核稿：劉文瑜）1100712