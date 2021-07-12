搶「轉贈商機」，85度C宣布自7月15日開始，消費者直接用手機打開85 Cafe APP買蛋糕兌換券，透過電子錢包線上付款成功後，馬上就能將蛋糕券用Line轉贈給生日的友人，朋友可以立即到全台任一家85度門市兌換蛋糕，防疫期間宅在家裡不出門，使用85 Cafe APP就能送生日蛋糕傳達心意，快速安全又方便。

85 Cafe APP會員數目前已超過71萬人，過去從會員累積消費點數兌換優惠券，到電子錢包結帳，接著可以線上點餐外送/外帶，APP功能持續擴大，如今可以線上購買咖啡和蛋糕，除了自己使用還能轉贈給親友，蛋糕兌換券有四種選項：369元（可換370-380元蛋糕）、389元（可換390-399元蛋糕）、419元（可換420-430元蛋糕）和559元（可換560-580元蛋糕），都可以在門市現場兌換該票券中指定價格帶之蛋糕（外島門市不適用），或是補差額加價換購門市架上整膜蛋糕，為避免指定蛋糕售完缺貨，建議在兌換前三天先致電到門市預定兌換蛋糕品項。

85度C不同價格的蛋糕兌換券中，都有標示可兌換之蛋糕品項，如果難以選擇，可以參考目前85℃熱銷的五款蛋糕，六吋的「蜂蜜檸檬乳酪」，濃郁的香草蛋糕，夾著酸甜的檸檬醬與乳酪慕斯，唇齒間微酸香甜的清新滋味，蛋糕上面還有兩隻可愛的小蜜蜂飛舞，光是蛋糕外表就令人眼睛為之一亮，售價399元，可以用APP上389元蛋糕券兌換。

同樣是六吋的「芋泥提拉米蘇」，綿密的香草蛋糕，搭配可口香濃的芋頭慕斯，淡淡的芋頭香味讓人愛不釋口，中間還夾了一層提拉慕斯，口感滑順綿密，風味絕佳，售價420元，何使用419元蛋糕券兌換。

喜歡巧克力的人可以試試「巧克力森林」，蛋糕體是巧克力戚風蛋糕，內餡夾著巧克力鮮奶油及卡士達餡，再放進酸甜黑櫻桃夾心，吃一口滿嘴都是香濃巧克力味，另一款「巧克力三重奏」，整顆蛋糕使用巧克力戚風蛋糕與巧克力慕斯，上面再配上草莓、泡芙與巧克力餅乾，或是超人氣的「經典提拉米蘇」，改良義大利名點提拉米蘇，以輕柔的手指蛋糕與咖啡糖酒水，搭配馬士卡波起司，最後灑上苦甜可可粉，綿密濃郁口感，歷久彌新的經典美味，以上三款六吋蛋糕，售價370元，可以用APP內的369元蛋糕券兌換。

除了這些暢銷款以外，85度也經常推出肖像授權蛋糕，像現在就有獨家聯名的巧虎蛋糕，以及最新上市的四款父親節造型蛋糕，皆能事先在APP內購買蛋糕兌換券，再到門市兌換，如果是單價較高的蛋糕，直接在門市補差價即可換購，趕快下載85 Cafe APP買蛋糕，生日節慶送禮超窩心，快速又方便，詳細活動辦法請參閱85 Cafe APP蛋糕兌換券注意事項說明。