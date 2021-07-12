新冠肺炎疫情雖然日益趨緩，但全國仍維持三級防疫警戒，高雄竟有私人宮廟無視防疫禁令，深夜聚集信眾開壇作法問事，小神壇內更是擠滿高達11人，明顯違反防疫規定，警方到場後依法開單告發，在神壇內的信徒合計可能將吞下高達330萬元的罰鍰。

高市警苓雅分局民權路派出所11日深夜11時巡邏經過仁愛三街，卻發現某神壇內燈火通明，便上前敲門查看，屋主見警方前來取締，還企圖拖延開門時間，但女警從門外望向屋內，早已發現屋內超過三級防疫規定的人數，開門後細數，竟有多達11名男女群聚在內，警方錄影蒐證後，依傳染病防治法對11人開單告發。

據了解，位在高雄苓雅區仁愛三街的神壇相當靈驗，並在當地經營許久，許多信眾都到此求神問事，但由於神壇都利用深夜時間開壇，早在防疫警戒前，就因半夜開壇擾民、汽機車佔道等問題屢遭投訴，此次更是違反防疫規定，在小坪數的空間內聚集11人遭罰。

經警方了解，該神壇內群聚的11位民眾，除了40多歲的楊姓屋主，還有信眾6男4女，總計11人在內群聚向神民問事，有民眾因為家人身體不好，前來向神明問事，也有民眾表示因為疫情期間工作受到影響，因此想向神明詢問疫情何時才能結束。

楊姓屋主還向警方求情「每個人都一定要罰嗎？能不能幾個代表就好？」，但在防疫期間，警方均依規定處理，全案錄影蒐證後，當場依傳染病防治法第37條規定，共計舉發11件並函請衛生局裁罰，楊姓屋主等人聽聞恐遭重罰新台幣66萬至330萬，無奈表示「連神明也救不了」。