新北市五股區成泰路一段排水溝裡有一隻虎斑狗受困多天，熱心民眾見狀急跳下2公尺深的排水溝將牠救起，並通報新北市動保處帶回，虎斑狗一度病危，經五股動物之家獸醫林洋演救治，漸漸恢復健康，動保處人員將牠取名為「斑斑」，期許牠像小鹿斑比一樣，找到屬於自己的家。

林洋演表示，記得「斑斑」剛被救起時，發現牠狀況不佳，血檢後發現肝腎指數上升，懷疑可能是吃到毒物造成中毒，或是熱衰竭造成急性肝腎損傷，緊急為牠打點滴及解毒針，身體漸漸好轉。

林洋演說，現在正值夏天，動物可能因為長期在外流浪，天氣熱中暑，也可能因為誤食戶外有毒物質或食物而性命垂危，所幸熱心民眾願意伸出援手，才不讓遺憾發生。

新北市動保處指出，像「斑斑」這樣走失或受傷救援的狗非常多，動保處在109年整年救援案件就達到3497件，期許每隻流浪犬都能找到家，呼籲民眾領養不棄養，若飼養寵物一定要植入晶片，預防走失能再找回動物。