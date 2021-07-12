近年大陸宮廷劇成為戲劇圈一大主流風潮，競爭雖激烈，但多有成功之作，金牌製作于正的作品《延禧攻略》就是一例，不僅收視率飆出驚人好成績，更捧紅劇中角色，飾演女主角「魏瓔珞」的女星吳謹言，就因此熬出頭，成為一線紅星，而她不只適合穿古裝，下了戲的時裝裝扮也相當精采，最近吳謹言曝光了近照，一襲黑色開V套裝，隱約露溝，展現性感的一面。

今年30歲的大陸女星吳謹言，從小是舞蹈科班出身，直到因傷退團，在2009年考入北京電影學院表演系，雖她大二就入行開始拍戲，但熬了8年沒出頭，直到被于正簽下並給了她飾演《延禧攻略》女主角魏瓔珞的機會，她因此一炮而紅，吳謹言也表示會遇上于正、又演了魏瓔珞受到眾人喜愛，實在是「史詩般的運氣」。

吳謹言曬私照，黑色上衣開深V，讓人直呼性感。(取材自吳謹言微博)

如今戲約不斷的吳謹言，不只拍古裝劇，也挑戰時裝劇，另外有許多時尚雜誌、代言工作，而她忙碌之餘，不忘與粉絲保持互動，不時透過社群帳號，分享近況，近日她在微博貼出一系列新照，表示去了南京一趟，因此拍下了這些照片。

照片中，吳謹言在古典造景與花草之間，一頭長髮盤起，畫上略為濃厚的眼線與乾燥玫瑰色唇彩，神色冷豔，身上穿著全黑褲裝，無袖上衣不但讓她露出纖細手臂，胸口深V設計更讓她露出「神秘黑影」，胸口白皙肌膚與事業線見客，散發女王般的強勢氣息，而這套美照吸引了上萬人朝聖，直呼太完美，「對黑色深V毫無抵抗力啊」、「今天是仙女降臨嗎？整個人太仙了吧」。