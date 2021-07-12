日本5月核心機械訂單連續第三個月實現增長，對這個正努力克服新冠疫情衝擊的國家帶來好兆頭。

為了遏阻疫情快速擴散，日本政府已再度宣布東京都進入緊急狀態，新一輪收緊防疫限制的措施將持續到8月22日，但此舉也使該國經濟成長前景蒙上陰影。

內閣府周一公布，日本5月核心機械訂單較4月大幅成長7.8%，遠優於經濟學家預測的成長2.6%。

與去年同期相比，排除船舶和電力項目的核心機械訂單成長12.2%，亦遠超出經濟學家預估的年增6.3%。

5月核心訂單增長顯示企業支出溫和復甦，決策官員認為這是經濟加速反彈的要件之一。波動性頗高的核心機械訂單，向來被視為是未來6～9個月企業資本支出的指標。

以產業區分，在電機訂單帶動下，來自製造業的核心機械訂單月增2.8%、年增37.9%。

來自非製造業的訂單月增10%，扭轉了4月的大幅衰退。

日本政府並上修對機械訂單的看法，稱訂單出現回升跡象。

日本首相菅義偉上周在發布緊急事態宣言時表示，必須防止舉辦奧運會的東京成為新一波疫情的爆發點。但菅義偉此舉卻可能打擊日本的經濟復甦。

第一生命經濟研究所（Dai-ichi Life Research Institute）預估，這一次的緊急事態宣言可能在未來幾個月使日本國內生產毛額（GDP）減少約1兆日元（相當於91億美元），並導致多達55,000個工作流失。

來自執政的自民黨國會議員呼籲必須強化新的紓困計畫，自民黨幹事長二階俊博（Toshihiro Nikai）表示，追加預算需要達到約30兆日圓（約2700 億美元）。

內閣官房長官加藤勝信周日表示，日本隨時準備向經濟挹注更多資金，為有需要的企業和民眾提供支持。