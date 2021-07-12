1.台積電(2330)：6月、Q2、H1營收齊登峰，加上疫苗簽約消息，盤初開高後漲至597元。

2.世界(5347)：Q2、H1營收同攀高，今早股價開高小漲，企圖拿回5日線、季線。

3.南亞科(2408)：法說釋出Q3價格續漲、毛利率看升，今早股價開高後翻黑，80關站不穩。

4.中鴻(2014)：6月營收14年新高，股價重返5日線上，拚回60關。

5.聯電(2303)：6月營收創新高，訂單看到明年，帶動今早股價漲逾2.5%，收復短均。

6.官田鋼(2017)：營運好轉、接單暢旺，外資上周五逆勢小幅買超，激勵股價快攻漲停。

7.盛餘(2029)：6月營收年增64.35%，今早追價買盤湧入、多頭惜售，股價跳空漲停。

8.昇貿(3305)：原料短缺、漲價，今年營運季季增可期，上周五外資買超逾1千張，早盤向上突破創2010年5月以來新高價。

9.百容(2483)：半導體導線架供不應求拚擴產，搭配大盤漲勢，一早改寫3年5個月來高點。

10.榮科(4989)：傳統旺季到來帶動需求升溫，三大法人全面加入買超行列，早盤亮燈漲停。

11.冠德(2520)：解封在望，房市將解渴，股價先行反應，早盤漲幅約2%，成功突破40元壓力帶。

12.台玻(1802)：6月營收49.75億，年增近5成，買單積極吃貨，再度回到40元之上高檔區。

13.凌陽(2401)：凌陽創新Q3業績再拚高，母公司沾光，早盤爆量衝上38.3元漲停價，創波段高價。

14.萬海(2615)：6月營收年增2倍，6月及H1同創新高，7月業績續獲美東線挹注，股價飆上302.5元漲停價，維持近7%漲幅。

15.陽明(2609)：上月營收可期，運價指數再創高，晨盤強漲逾6%。

16.長榮(2603)：上月營收首破350億元，單月、單季、H1營收同創新高，早盤反彈漲逾4%。

17.迅杰(6243)：六月營收亮眼，USB-PD給利，人氣高拱，股價衝上19元漲停。

18.界霖(5285)：營收、訂單有戲，晨盤再度挾量衝上124.5元新高價。

19.厚生(2107)：6月營收年減逾5成，賣壓出籠，早盤下滑近4%，摔下短均。

20.東森(2614)：電商事業續強，早盤觸及漲停、改寫前高。

21.力山(1515)：H1營收創同期高，Q3、Q4迎旺季，早盤漲逾3%，收復10日線、季線。

22.國泰金(2882)：拿下6月單月金控獲利王，早盤彈漲逾6%，收復短均、月線。

23.富邦金(2881)：蟬聯H1金控每股獲利王，早盤放量漲逾6%。

24.佳凌(4976)：車用題材發威，上半年營收年增102.85％，上周五吸引三大法人聯手買超相挺，早盤直攻漲停，飛越半年線。

25.宏齊(6168)：6月營收為2.97億元，年增63.36%，連兩日亮燈攻頂，站上10年高峰。

26.聚和(6509)：電動車題材發燙，獲外資連3買，今跳空鎖漲停，衝上逾10年高價。

27.美時(1795)：Q2營收連續五季成長，再創單季新高，連兩日亮燈觸頂，寫2年高價。

28.光鋐(4956)：6月、Q2營收齊攀峰，早盤挾量大漲半根停板，登波段高。(編輯整理：李慧蘭)