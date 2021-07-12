日系外資針對聯發科(2454)出具最新研究報告指出，聯發科受惠需求持續強勁，第三季營收仍有實力持續挑戰新高，重申聯發科買進評等，目標價1500元。

日系外資表示，儘管聯發科先前已經表明封測夥伴京元電子(2449)的群聚染疫將對6月營收出現短期影響，但聯發科第二季營收依舊創下歷史新高，這主要歸功於智慧手機市場的動能以及居家辦公(WFH)、遠距教學(LFH)的長期需求，預計聯發科第三季營收在需求持續強勁的背景下，有實力持續挑戰新高，惟因基期較高加上庫存調整可能導致增長放緩。

聯發科6月營收477.56億元、月增加15.56%、年增加88.91%；累計第二季營收1256.52億元，不僅符合財測預期，也再創單季營收新高，相較第一季成長16.3%；累計上半年營收為2336.86億元、年增加81.91%。

日系外資表示，雖然對年底或明年年初的存貨風險持謹慎態度，但聯發科在庫存調整具有彈性，目前已經看到其在5G和企業ASIC(客製化晶片)的市占率成長，相對同業具有優勢，重申聯發科買進評等。