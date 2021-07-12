康和去年獲利10.63億元創歷史新高 股東會通過配1.22元股息 10:212021/07/12 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 康和證券12日早上九點召開股東會，順利通過去年財報及每股配發1.22元的現金股息，目前正進行董監事選舉案。 雖然新冠疫情擾亂全球經濟，但2020年台股基本面佳，集中與櫃買兩市場的日均量雙創歷史新高；康和證券受惠於台股價量齊揚行情，去年稅後盈餘達10.63億元及每股盈餘1.78元，創歷史新高。康和今年將延續穩健經營的策略，聚焦核心事業，並持續提升資訊科技能力，朝向金融科技服務發展。 榮剛6月營收7.28億元、年增9.35％ 創14個月來新高 信紘科6月及Q2營收創歷史新高 在手訂單創新高下半年樂觀 #康和 #創歷史新高 #康和證券 #獲利 #股東會通過 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 康和投顧預期本周指數區間17500-18000點 09:012021/07/12 財經 群益證券本周看好電動車、星鏈概念等四類股 09:012021/07/12 財經 廠商短期資金前五月需求不降反增 中租東協獲利 疫外增近五成 04:102021/07/12 金融．稅務 企業錢進不動產 融資貸款大增 04:102021/07/12 產業．科技 電子傳產連袂上漲 台股再戰萬八關卡 09:232021/07/12 財經 BNT疫苗到手 台股開盤漲逾280點 挑戰萬八 09:092021/07/12 財經 《鋼鐵股》榮剛6月營收創14月高 出貨旺至年底 07:462021/07/12 財經 《金融股》國泰金上半年獲利超過900億元 賺贏去年全年 07:462021/07/12 財經 貨櫃三雄 股東人數飆新高 04:102021/07/12 財經要聞 文曄Q2營收飛越財測高標 09:012021/07/12 財經 除息點火 台股戰萬八 04:102021/07/12 財經要聞 財經熱門新聞 13檔填息常勝軍 有看頭 - 財經要聞 - 工商時報 BNT疫苗要來了! 聯亞藥股價腰斬 跌破150元 - 財經 航運三雄噴了3~5倍 塞港缺櫃未變但小心一大利空 - 財經 長榮、陽明、萬海驚現3大價位 散戶沒出手恐滅頂 - 財經 台積電、鴻海發聯合聲明 BNT疫苗最快九月底到台灣 - 財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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