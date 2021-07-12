康和證券12日早上九點召開股東會，順利通過去年財報及每股配發1.22元的現金股息，目前正進行董監事選舉案。

雖然新冠疫情擾亂全球經濟，但2020年台股基本面佳，集中與櫃買兩市場的日均量雙創歷史新高；康和證券受惠於台股價量齊揚行情，去年稅後盈餘達10.63億元及每股盈餘1.78元，創歷史新高。康和今年將延續穩健經營的策略，聚焦核心事業，並持續提升資訊科技能力，朝向金融科技服務發展。