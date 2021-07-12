新冠肺炎三級警戒時間再延長，嚴重影響許多人的生活。台中市議員林祈烽接獲單親媽媽陳情，指學童安心餐券的領餐時間為上午11時到下午2時；近來因疫情關係家長工作時間變得較不穩定常錯過領餐時間，希望市府通融超過時間也能領到。教育局強調，領餐時間是要養成學生規律用餐好習慣，並符合午餐用餐時間。

林祈烽指出，服務處連續接獲單親家長陳情，指疫情期間工作較難找，工作時間也變得較不穩定，有時因工作地點和時間關係，無法趕在餐券規定的上午11時到下午2時的取餐時間內帶小孩出門兌換，造成孩子中午無餐可用，實在很對不起小孩。

家長希望市府在疫情三級警戒期間，能夠多一點通融時間，或是領餐時間改為當天取餐方式；否則，他們實在無法趕在時間內幫孩子取餐，特別是住家附近又沒有便利超商，他們也不放心讓小孩獨自一人離家太遠，希望市府能多幫單親家庭，疫情期間日子真的不好過。

林祈烽表示，也有家長反映便利超商取餐雖然很方便，但他們住家附近都沒有便利商店，須要再騎車出門去兌換，所以，只要大人沒有空閒，小孩子也無法自行到超商去兌換；希望市府能再增加兌換餐食的據點，方便住在較偏遠的弱勢家庭能夠兌換到午餐。

教育局指出，弱勢學生安心午餐券採聯合招標方式，持餐券至5大業者超商於市內任一門市兌領餐食；倘學區內無「聯合招標案」餐食兌領地點，亦可由各校自行招標，學校自行媒合附近便利商店、自助餐等，或委由學校午餐團膳公司製備便當，供應學校弱勢學生使用。

教育局強調，另考量部分特殊境遇家庭需求，已結合市府社會局於5大超商門市設置「愛心守護站」協助機制，讓未滿18歲弱勢家庭兒童及少年倘有緊急用餐需求時，24小時皆可登記領取80元以內餐食，以解決緊急餐食需求問題。