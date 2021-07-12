柯文哲昨（11）日在臉書表示，關於台北市「不疫調、不匡列、不隔離」的說法，在媒體、網路被傳得太多了，原本以為謠言會止於智者，最後發現連智者都相信這些謠言了，而他也不捨疫調人員，在疫情最緊張的時候，每天上班13到14個小時，導致聲音沙啞、喉嚨脹痛，連講話都沒力氣。

柯文哲說，疫調本身需要醫療專業，哪些人屬於親密接觸者、哪些必須法定匡列、隔離，都有一定的規範，不是不管三七二十一，把所有人全部關起來就沒事了，且整整14天的隔離期，一定會讓日常生活受到影響，因此要謹慎處理，也不是先發病的人就一定是最早的感染者，確實疫調才能真正追出感染源。

「人性就是疫調最困難之處」，柯文哲指出，不是每個接觸史都能見光，在電話的那一端，總有人會刻意隱匿資訊，這就要靠疫調人員發揮柯南的精神，細心、耐心才能抽絲剝繭，他們還要接受許多確診者的負面情緒，那些壓力，難以為外人道。

柯文哲接著提到，在台北市疫情最緊繃的時候，疫調人員每天上班13到14個小時是家常便飯，回到家時已經聲音沙啞、喉嚨脹痛，連跟家人講話都沒力氣，打開電視，卻只看到滿滿的攻擊、指控，既然無力辯駁，就只好關掉電視。

他並PO出一段影片，再一次深深的感謝所有疫調人員的臨危授命，謝謝他們這一段時間的辛苦，台北市的疫情能夠趨緩，就是他們努力防疫最好的證明。