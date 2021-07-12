根據統計，全球有近3成的兒童受異位性皮膚炎所苦，在台灣，嬰幼兒的盛行率約17%，幾乎每10個孩子就有接近2名深受其擾。尤其發作時孩子不舒服哭鬧，家長既怕孩子抓破傷口，又怕用藥會傷害幼小孩童，真是既心疼又辛苦。長庚紀念醫院皮膚部一般皮膚科副主任施一新醫師表示，目前已有較溫和的外用非類固醇藥膏，可第二線使用於異位性皮膚炎的短期及間歇性長期治療，提供嬰幼兒異位性皮膚炎用藥新選擇。

●過敏體質難預防 治療黃金期為2歲以前

異位性皮膚炎好發於嬰幼兒，是一種因過敏體質引起的皮膚慢性發炎，常常反覆發作。除了遺傳之外，環境因子是造成異位性皮膚炎發作的主要原因。像是日常環境的溫度濕度變化及過敏原、衣物等接觸、摩擦肌膚物品的材質，都容易引起皮膚的敏感和刺激，甚至可能造成發炎的惡化。

長庚紀念醫院皮膚部一般皮膚科副主任施一新醫師提醒，兩歲以前是嬰幼兒的異位性皮膚炎黃金治療期。

施一新醫師表示，異位性皮膚炎的黃金治療期為兩歲以前，如果沒有好好控制，容易越來越嚴重，不斷反覆慢性發炎，若傷口併發細菌感染會讓治療變得更複雜，甚至走向氣喘、過敏性鼻炎等慢性過敏性疾病的另兩部曲。

●嬰幼兒溫和用藥新選擇

嬰幼兒的異位性皮膚炎治療是以外用類固醇藥膏為主，輔以保濕乳液及口服藥物。許多家長擔心類固醇的副作用，如大量使用可能影響孩童的生長發育，強效的類固醇外用藥膏有可能影響眼壓，擔心會誘發青光眼，提早白內障的出現，或是會讓皮膚變薄、長毛、血管擴張、增加皮膚感染機會等等。

對此，施一新醫師特別提醒，切忌因顧慮類固醇的副作用就自行停藥，應定期回診並依照醫師指示，根據疾病狀況調整擦藥頻率或用藥選擇，才能更有效控制異位性皮膚炎。

不過為了讓幼童能更穩定用藥，近期衛福部通過外用非類固醇藥膏，可第二線使用於兒童、青少年及成人異位性皮膚炎的短期及間歇性長期治療，提供了嬰幼兒異位性皮膚炎用藥新選擇。

●嫩嫩的娃娃臉摸起來卻像砂紙 當心就是異位性皮膚炎

施一新醫師建議家長，若發現家中嬰幼兒皮膚反覆出現乾燥、搔癢，臉頰變得花花粗粗，摸起來像粗糙的砂紙時，為期超過3個月以上，就要有可能是異位性皮膚炎的警覺心，及早向專業皮膚科醫師、小兒免疫過敏風溼科醫師求助，避免異位性皮膚炎持續惡化。