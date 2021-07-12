立委洪孟楷。（資料照）

民間採購BNT疫苗出現最新進展，台積電、永齡基金會歷經多時，終於在昨(11日)晚間與上海復星醫藥完成多方合作簽訂，引發各界關注。國民黨立委洪孟楷今(12日)在臉書提及，絕對是台灣近期最好的新聞，政府也應該即刻循同合約模式加碼採購2千萬劑，才能確保明年供貨及每人兩劑數量足夠。

洪孟楷在臉書指出，感謝鴻海永齡基金會和台積電團隊這段時間的努力付出，有那麼多正向的力量，台灣永遠不會被打倒，而捐贈所代表的意義更是，開啟了與BNT接洽的管道，證明這是條「可行的」、「不會被干擾的」、「有科學認證的」合約洽談模式，「且每劑的費用看起來比日前衛福部傳與國產疫苗簽訂的881元還要低，所以民進黨政府更應該循同一管道加碼採購更多的疫苗，來讓國人都能有每人打兩劑的數量，更能夠因應往後可能的疫情變化」。

洪孟楷進一步說，BNT疫苗是唯一一支12至18歲能夠施打的疫苗，且每人需打2劑才有完整的保護力，兩次特別預算所通過光買疫苗的費用高達360億元，政府絕對有錢，現在就是跟時間賽跑，早一點順藤摸瓜買到足夠的疫苗、早一點能讓台灣擺脫疫情的威脅。

最後，洪孟楷指出，感謝民間企業所有人的努力，但不能永遠只靠善心，已經編列的預算絕對要把錢花在刀口上，現在就是要求政府加緊腳步，趕快佈局二代疫苗的時候，才能真正讓疫情控制、早日恢復正常生活。