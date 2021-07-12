新冠肺炎疫情蔓延，各學校自5月18日起停止到校上課，線上教學成為主要的學習管道，為豐富新北市偏鄉弱勢孩子的暑假生活、持續線上學習，新北市教育局攜手遠見雜誌天下文化合力推出「數位陪伴，綻放生命」計畫，企業家志工們秉持「一小群人的堅持與承諾，可以改變整個世界」信念，在暑假以視訊方式進行一對一陪伴，帶著孩子說夢想、聊未來，透過實際行動與陪伴，期待帶來正向力量與改變。

教育局長張明文指出，「數位陪伴，綻放生命」計畫媒合91位偏鄉學童及83位企業志工參加，提供孩子線上學習資源及閱讀平台，這些企業家有的是創業家，有的是企業二代、中高階主管、專業經理人，也有公務人員、軍人，透過他們8週的陪伴課程進行人生經驗引領及榜樣學習，結合伴讀談心、說夢想、職業試探，給孩子不一樣的暑假。

「疫情仍未過去，我們想讓偏鄉孩子在暑期間得到更多照顧與陪伴，在心中種下希望的種子。」遠見雜誌天下文化林芳燕總經理表示，盼透過用繪本閱讀啟發、談未來工作職業、各種有效的陪伴共讀，打開孩子對世界想像，期待孩子成為態度積極、充滿自信之與眾不同的人。

平溪國小校長鄭益堯推薦7位學生參與，更親筆寫信給配對的7位企業志工，他在信中一一敘述孩子特質，並感謝企業志工利用公餘時間引領及做孩子的榜樣，讓偏鄉孩子透過典範學習成為態度積極、認識自我、充滿自信的孩子。

除與遠見雜誌天下文化合作，教育局也與慈濟基金會及PaGamO合作推動「青年線上伴學趣計畫」，提供大學生工讀機會，並媒合266位國中小學生在線上平台進行課業輔導、提升閱讀素養。