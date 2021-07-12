從去年新冠疫情期間到今年疫情進入後期，通貨膨脹數據始終在高檔，有專家點出居高不下的關鍵，在於原本是供應鏈因疫情暫停，導致原物料、運輸成本飆升，現在則是強烈反彈的需求讓供應量遠遠不足，末端商品的價格上漲推高通膨數據，這也讓數據難以迅速回穩。

CNN報導，去年新冠疫情在全球爆發，許多工廠因此暫停運作，導致供應鏈受到阻礙，進而推升許多原物料價格上漲，如木材、鐵礦、銅價等，然而近期隨著工廠恢復運作，漲勢漸漸趨緩，但通膨數據仍居高不下。

有不具名的專家則表示，儘管供應鏈受阻的狀況逐漸獲得排解，但消費者的需求迅速攀高，反而出現供不應求情形，通膨數據也無法降低，同時代表通膨上升的原因正出現變化。

數據顯示，美國民眾外出消費與用餐的需求增加，外出用餐的食品價格指數上漲4%，服裝價格也比去年同期上漲5.6%，價格飆漲的狀況從原物料轉至末端商品的價格上。

6月的消費者物價指數將在本周三公布，市場認為，若數據持續上升會給予聯準會更多討論升息的壓力。5月美國消費者物價指數（CPI）已較去年同期上漲5%，創下2008年8月以來最高年增率，核心CPI也較去年同期上漲3.8%，是1992年6月以來最大漲幅。

儘管如此，聯準會主席Jerome Powell仍多次強調，通膨數據攀高是暫時的，終究會回到較為平穩的狀況，多元資產策略集團BlackRock經理Michael Fredericks也認為，通貨膨脹對金融市場的影響終究會回歸日常。