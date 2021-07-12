中華隊即將在19日出發前往日本參加因為新冠肺炎疫情導致延遲1年的東京奧運，總統蔡英文今天上午在國訓中心親自授旗，將國旗與代表團五環旗授予總領隊蔡辰威，並且掰發20萬元加菜金，由世界球后戴資穎和鞍馬王子李智凱代表接受，蔡英文期許中華健兒能努力爭取好成績，凱旋歸國。

蔡英文表示，在新冠肺炎疫情下主辦國表現出最強意志來主辦，展現出人類對抗病毒的最佳表現，也是激發人心的最好時機，感謝體育署、中華奧會與國訓中心提供選手最佳訓練環境，期盼所有選手都能在奧運賽場上發揮出最好實力。

蔡英文說，「從2017台北世大運、2018雅加達亞運，到今年東京奧運，台灣選手屢奪佳績，我們擁有舉重世界紀錄保持人(郭婞淳)、世界羽球球后(戴資穎)、體操鞍馬王子(李智凱)、亞洲標槍紀錄者(鄭兆村)，還有空手道、輕艇也將首次參賽，很期待我們的黃金世代可以突破自己的極限，鼓舞全世界，所有國人都會鎖定電視轉播，當你們的後盾，加油！」

教育部長潘文忠表示，體育署兩年多來推行黃金計畫，培育出更多優秀選手，政府安排選手接種疫苗，讓選手們安心出國比賽，讓我們同心協力邁向勝利，祝福你們能凱旋而歸。

戴資穎在談到東奧不開放觀眾時笑稱，「今年一月泰國比賽就沒有觀眾，這樣反而能讓我們更容易習慣，也更加安全，現在心情就是好好準備這禮拜的練習，更何況到那邊不曉得會怎樣，所以只能努力訓練爭取最好成績。」

對於分組抽籤出爐，只要拿下分組第一就能晉級前八，不過橫梗在前的就是宿敵泰國好手伊瑟儂。小戴表示，這次先以小組賽為優先，如果碰到泰國伊瑟儂的話會更加小心。

多帶些防疫東西

這是東奧是戴資穎生涯第三次站上奧運殿堂，有沒有特別意義？小戴說，這次延後一年，有更多時間準備，希望自己能調整到最佳準備狀態上場。

李智凱表示，4年前在里約孤軍奮戰，這次身旁有了隊友，大家可以凝聚力量、攜手作戰，這種感覺非常好。

對於拿手的湯瑪斯迴旋從難度6.4提升至6.5，李智凱說，這一年來少了很多出國比賽機會，在國內只能模擬東奧狀況，動作熟練度愈來愈成熟，希望在東京能夠發揮最佳實力。

這次東京奧運增加桌球混雙項目，台灣派出新生代好手林昀儒搭配經驗豐富的鄭怡靜。中華桌協從2019年就開始讓兩人搭檔，也在國際賽場上拿下頗佳戰果。

林昀儒說，「我打球比較冷靜，學姊作戰經驗豐富，我從她的身上學習到很多。」鄭怡靜表示，「我們已經完全準備好了，帶著大家給我的祝福一起向前衝。」