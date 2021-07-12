上海復星醫藥昨發出公告，子公司復星實業分別與台積電、永齡基金會及裕利醫藥簽約，將提供共1000萬劑BNT疫苗給台灣。對此，前立委、現國民黨副秘書長顏寬恒表示，自己跟台灣大多數的青壯年一樣，也在等疫苗，謝謝台積電、永齡基金會及慈濟基金會的努力，改變台灣的命運及未來，不過，許多網友注意到是顏寬恒瘦身有成的模樣，大讚帥氣。

顏寬恒今（12日）在臉書發文表示，自己跟台灣大多數的青壯年一樣，也在等疫苗，以順位來說，大概排在很後面，是2021年年底的那種後面，更由於之前減重成功，讓BMI從30.3跌到了26.7，所以最後一絲因為肥胖而有接種順序改變的希望也破滅了。

不過，顏寬恒稱，其實自己明白這社會上有太多人比他更需要疫苗，更需要免疫力，所以並沒有要抱怨；相反的，他今天想要做的是感謝，「感謝那些以自己的力量，扛起不屬於您們的責任，發心立願採購疫苗，拯救台灣人民於水火之中的企業家、慈善家、宗教家們」。

顏寬恒感謝，永齡基金會、台積電及慈濟基金會，還有那些在這一波大疫中起心動念即將參與的人們，未來台灣的世世代代都會感恩你們挺身而出，改變台灣的命運及未來。

許多網友也在其po文底下留言，感謝台積電、永齡和慈濟的付出，但更多網友注意到的是顏寬恒分享健身有成的照片，直呼「沒想到哥成為減重的受災戶，但瘦下去既健康又帥氣」、「委員，照片中的棒式撐體是很棒的核心運動，每天五分鐘，可以讓您的體態更年輕，加油」。