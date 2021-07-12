全台疫情仍處於三級警戒，但高雄市苓雅區仁愛三街上一間神壇卻無視規定，硬是開壇辦事，小小室內空間一口氣群聚11人，讓上門查獲的員警超傻眼，當下屋主還求情「能不能推派代表被罰？」為有效防堵病毒破口，警方仍依法開出告發單，並表示「神仙難救」，而這11人最高恐面臨330萬罰款。

高雄市一間神壇在三級警戒期間開壇辦事，11人室內群聚違規挨罰 。（圖／苓雅分局提供）

根據警方指出，高雄市苓雅區仁愛三街上一間神壇主打「深夜問事」，近來可能疫情舒緩的關係，夜深人靜時門口總會停放多輛機車，於是讓警方盯上，視為「防疫重點熱區」。然而就在11日晚間11時左右，巡邏員警經過時發現，神壇雖然門關上，但裡頭燈全開，而且門外又停了多部機車，因此感到可疑，於是員警透過門縫一看，細數裡頭群聚了11位民眾，於是敲門打算入內查緝。

當場神壇的乩童，也是楊姓屋主企圖拖延時間，不過最終仍拗不過警方乖乖開門。員警進屋後進一步了解，裡頭除屋主1人外，還有信徒6男4女，通通是來「問事」，其中不少人因事業受疫情影響，想詢問工作運，另也有信徒家人身體欠安，想求神明開示，更扯的是，還有人單純想知道「疫情何時結束」，讓員警聽了忍不住碎念「不遵守防疫規定，疫情難結束」，信眾只好立馬閉嘴。

由於依照傳染病防治法第37條，最輕罰6萬，最重罰30萬，神壇現場共計11個人，不排除重罰330萬，這讓楊姓屋主相當憂心，急忙請員警說通融，直呼「我們每個人都一定要罰嗎？能不能幾個代表就好？」不過員警為落實防疫，仍決定依法行政，一口氣開出11張單子，楊姓屋主只能苦嘆「這下慘了！神明也救不了他們」。

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