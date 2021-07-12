友銓（5321）2021年6月合併營收為新台幣2.4億元，受惠網紅服飾品牌併購效益的發酵，及PCB業務營收成長，6月整體較上月成長3.7％，年成長23.5％，年增率持續達雙位數表現，再創歷史新高；上半年累計合併營收13.2億元，較去年同期成長38.4％。

友銓表示，6月三級防疫期限二度延長，推升電商市場迎來又一波的成長高峰，消費者轉往網路消費比例攀升，其中雖以生鮮食品、居家生活用品、資訊類等商品銷量成長最大，服飾、配件等商品相較前三類商品則缺乏急迫性，然友銓多年打下的電商版圖，仍推升電商營業額持續成長，加上PCB業務6月營收增長，帶動整體營收再創歷史新高。

友銓進一步指出，旗下品牌主打「平價快時尚」風格，商品價格較受一般上班族、學生或全職主婦能接受，值此多數實體店面暫時歇業的防疫期間，帶動原先習慣於實體服飾店面消費的消費者，轉往網路、電商平台消費，疫情期間公司旗下品牌會員數新增情況樂觀，可望成為往後的消費新動能。

下半年進入另一波服飾換季期，在微解封的防疫決策下，公司預期電商服飾的銷售業績逐步回溫，下半年將持續經營電商業務，除跨業種、多元化經營外，網紅服飾品牌的合作及購併策略亦在積極尋找、接洽中，穩定擴大友銓電商事業版圖。