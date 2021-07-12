專業絕緣材料大廠鉅橡（8074）6月合併營收新台幣1.21億元，較上月與去年同期分別成長16％、29％，累計上半年合併營收6.85億元，年增率為19％。

鉅橡6月合併營收雙升，係受惠5G、高效能運算、疫情帶來的宅經濟商機以及平板、手機等消費性電子新品推出的需求，且美系手機新機進入供應鏈拉貨階段，推升PCB產業相關需求續旺，隨著軟板、軟硬結合板、HDI、類載板、IC載板等產品多元發展，所需高階製程的PCB墊材需求持續增加，公司憑藉產品與產能競爭優勢，配合客戶提供完善的使用方案，挾市占率高達9成優勢，推升6月合併營收為歷史同期新高，年增率29％。

根據TPCA表示，去年全球受到疫情影響，面對全球電子供應鏈與各國經濟成長受到衝擊，台灣PCB產業進行產品多元化與生產基地布局，今年歐美經濟逐步復甦，相信在全球5G與終端應用產品的需求旺盛下，台灣PCB產業後市依舊看好。

觀察5G帶來的新應用包含5G手機、AI、IoT與高頻高速傳輸的CPU、伺服器等相關零組件需求明顯，隨著歐美經濟解封，電子業旺季即將來臨，可望帶動消費性電子拉貨潮。

鉅橡表示，今年上半年合併營收6.85億元，年增率為19％，受惠PCB產業需求旺盛，產能利用率維持高檔，且4月已調漲高階產品價格，第二季營運表現可期，展望下半年，隨著更多終端應用的產品發展，帶動高階軟板與PCB製程需求，目前訂單能見度至第四季，加上美耐板訂單穩健，營收來源無虞，全年營運展望正向。